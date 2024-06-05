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今召開財劃法修法公聽會 財長：採取開放態度

中央社／ 台北5日電
立法院財政委員會審查「財政收支劃分法」部分條文修正草案，邀請財政部長莊翠雲（左）、主計長陳淑姿（右）列席備答詢。圖／聯合報系資料照片
立法院財政委員會審查「財政收支劃分法」部分條文修正草案，邀請財政部長莊翠雲（左）、主計長陳淑姿（右）列席備答詢。圖／聯合報系資料照片

立法院財政委員會今天召開「財政收支劃分法修正草案」公聽會，財政部長莊翠雲會前受訪時說，採取開放態度，聽取各方意見，希望調劑財政盈虛，達成均衡區域發展目的。

財劃法已逾25年未修，國民黨立委羅明才輪值立法院財委會召委排審財劃法修正草案共14案，立委登記發言踴躍，但因會議時間有限，當天只進行了8位立委質詢；本週羅明才再輪值召委，繼續安排財劃法相關議程，包括6月3日繼續詢答並完成所有登記發言立委的質詢，以及今天召開財劃法修正草案第1次初步審查會議和公聽會，莊翠雲列席。

由於續有立委新增提案，目前財劃法修正草案累計已達17案，但尚無行政院版。莊翠雲今天在立法院接受媒體聯訪時說，感謝財委會安排公聽會，邀請各地方政府和專家學者表達意見，大家一起討論；財政部採取開放態度，聽取各方意見。

莊翠雲指出，台灣各地區自然環境差異，工商發展條件不同，稅源也有明顯差距，財劃法最主要目的是要調劑財政盈虛，均衡區域發展。

地方政府今天與會踴躍，但縣市長由於出國考察或列席地方議會或其他重要公務行程，未便親自出席今天立法院財委會有關財劃法修法的討論，但都有指派縣市財政局、處人員與會表達意見。

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