立院今審打詐專法 劉世芳：四法連動才能遏止詐騙

行政院長卓榮泰上任後首重打詐，行政院日前研擬「打詐新四法」，立法院司法、內政委員會本周也分頭審議。內政部長劉世芳今（5）日指出，「詐欺犯罪危害條例」由內政部主管，其他三法分別由法務部、金管會負責，四法連動，才有法治基礎壓制詐騙，相信在委員會審查能提出最適切法律。

立法院內政委員會今排定審查「詐欺犯罪危害條例」，也就是俗稱的「打詐專法」，並邀請內政部長劉世芳備詢。她會前受訪解釋，打詐四個法，「詐欺犯罪危害條例」由內政部主管，另外包括「通保法」、「科偵法」、「洗錢防制法」在司法及法制委員會分別由法務部、金管會負責，四法要連動，才能有效壓制台灣詐騙猖狂的情況。

不過，近日有民團質疑打詐修法過嚴，不利更生人回歸社會，劉世芳回應，處理法條過程中一定會與朝野黨團互動，民意會展現，相信委員會審查時能提出適切法律；未來在黨團協商也會以行政院整體四個方案的立場，再跟各黨團來說明。

至於台北市警察局長李西河出線爭議，劉世芳僅稱「已經處理好就好，好嗎？」