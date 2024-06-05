于北辰未獲邀陸黃埔百年校慶 嚴德發：不予評論

6月16日是陸軍官校百年校慶，轉型名嘴的備役少將于北辰日前在陸官臉書留言，質疑為何自己曾任學指部指揮官，卻未收到邀請函，引發不少網友譏評，和他大打筆戰。對此，今天到立院業務報告的新任退輔會主委嚴德發說，邀請函是由陸軍官校及校友總會負責承辦，他尊重承辦單位有其考量規畫，因此不予評論。

對於中國大陸同樣也拉攏台灣退伍軍人到對岸出席黃埔百年活動，嚴德發表示，以退輔會為目的事業主管機關而成立的全國性退伍軍人社團，目前有36個，經過這段時間宣導，這些社團去大陸的不多。嚴德發說，退輔會也會宣導，如果前往大陸，不要違反國安法規與兩岸人民關係條例的相關規定。他說就自己所瞭解，「（退伍軍人）大概到我們正統陸軍官校鳳山的比較多」，退輔會對此也非常感謝。

至於如何加強與美國退伍軍人團體交流？嚴德發表示，退輔會在美國有一個聯絡組，主要任務就是和美國的三大退伍軍人協會保持聯繫、互動，增加雙方退伍軍人的情誼，另外在全美各地有18個榮光會。將來退輔會希望繼續擴張據點，作好退伍軍人交流跟榮民照顧。