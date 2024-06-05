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拜登再提出兵護台 洪孟楷：大國博弈勿把台灣當籌碼

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨立委洪孟楷。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委洪孟楷。圖／聯合報系資料照片

美國總統拜登再度表達不排除動用美國武力保護台灣的可能性，而這也是拜度至少四度表態。國民黨立法院黨團書記長洪孟楷表示，即便美方出兵協助，戰場發生在台灣，受苦的一樣是台灣人，呼籲大國博弈之間要更有智慧，勿把台灣當成籌碼。

美國總統拜登接受「時代雜誌」專訪指出，美方政策是不尋求台灣獨立，但事實上，若中國試圖單方面改變現狀，美方也不會不保護台灣。拜登也說，「不會排除動用美國武力，但部署在地面和空中武力、海上武力是有區別的。」

洪孟楷表示，大家都希望尋求平和穩定發展，但如果有任何武力侵犯台灣的話，絕對沒有辦法接受。感謝拜登總統有這樣的一個講法，但不支持台獨也是美方過去一貫的主張。

洪孟楷也強調應以中華民國主權為第一優先考量，但現階段是美中兩大強權的一個對抗，兩岸應該是要往平和、穩定的方向來去溝通跟邁進，畢竟任何一個擦槍走火，即便美方出兵協助，戰場發生在台灣，受苦的一定都會是台灣2350萬人。

洪孟楷強調，台灣要堅定支持自己的主權立場，但更希望大國博弈之間要有更多的智慧，而不是把台灣當成是籌碼，推向危險的邊緣。

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