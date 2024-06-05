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海外青鳥行動支持者自發聚集 紐約時報廣場飄台味

中央社／ 紐約4日專電
「海外青鳥公媽應援團」募資動畫影片在時報廣場播放全日，挺台民主青鳥行動團體晚間在大看板下聚集。中央社
「海外青鳥公媽應援團」募資動畫影片在時報廣場播放全日，挺台民主青鳥行動團體晚間在大看板下聚集。中央社

超過百名在紐約生活工作的台灣民眾，4日晚間聚集在時報廣場響應台灣的青鳥行動。這場自發性活動除了對青鳥表達支持外，也向國際說明台灣民主、自由及平權的理念。

全球台僑組成的「海外青鳥公媽應援團」線上集資籌款製作的30秒動畫影片，美東時間4日凌晨起在紐約時報廣場（Times Square）大型看板開始播放，經過整日放送，到訪時報廣場的全球旅客都可感受到台灣氣氛。

時報廣場是美國最具吸引力的地標，每年吸引超過5000萬人次到訪，包括美國廣播公司（ABC）與哥倫比亞廣播公司（CBS）等主要媒體，都在附近大樓設有攝影棚進行新聞直播。

美東時間4日晚間6時起，不少民眾持「我在紐約、我反對國會濫權」、「TAIWAN GO」等標語來到時報廣場，活動強調自發與去中心化。聯絡人謝凱婷表示，很高興今天海外青鳥公媽群來到紐約作為世界第一站，希望聚集支持台灣民主的台灣人和國際友人，為台灣的民主來發聲。

她說，這次主要希望支持台灣的青鳥行動，響應現在台灣發起的民主運動，希望整個行動擴散到全世界，讓世界看到台灣對自由和民主的決心。

在媒體業工作的李其儒來到現場指出，他很喜歡時報廣場，有自由的氣味，自由與熱情的聲音。他強調，這也是台灣的特色與理念，就是民主與平等，活動是滿有效果的，可以看到不同地方的台灣人都認同這樣的理念，也可以向路人傳播信念。

不少到場支持的民眾與觀光客，都拿出手機與每5分播出一次的動畫廣告合影，活動除了時報廣場播放挺台影片外，網路直播也吸引不少網友參與及評論。

時報廣場 紐約時報 網路直播

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