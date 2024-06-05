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與盧秀燕、江啟臣結盟？傳韓國瑜介入國民黨主席之爭 他深夜回應

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院長韓國瑜。圖／聯合報系資料照
立法院長韓國瑜。圖／聯合報系資料照

國民黨主席明年改選，不過近來已經有諸多傳言，指立法院韓國瑜暗中支持，或與可能的參選人結盟。韓國瑜院長辦公室在深夜透過媒體群組澄清，強調韓國瑜自擔任立法院長後專注院內事務，未經手或干涉任何黨務，相關傳言均屬子虛烏有。

國民黨主席雖然要到明年才改選，但現任主席朱立倫近來的動作，屢屢被解讀是在為爭取連任做準備，甚至是要防堵可能的競爭者。近日也傳出，韓國瑜支持前台北縣長周錫瑋參選，也有媒體指韓國瑜與台中市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣結盟。

由於媒體多次詢問有關國民黨主席選舉以及黨務一事，韓國瑜辦公室在深夜發出說明。

說明中指，韓國瑜為專注立法院內事務、保持議事主持之中立，除依據立法院組織法，不得擔任政黨職務之外；自就任以來，更未經手或干涉任何黨務。針對相關過問黨內選舉之傳聞，均屬子虛烏有，特此澄清說明。

國民黨 立法院 韓國瑜

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