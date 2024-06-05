韓國瑜聲明未干涉黨務 傳言均屬子虛烏有
立法院長韓國瑜4日深夜透過媒體群組發布聲明指出，擔任立法院長後專注院內事務，未經手或干涉任何黨務，相關傳言均屬子虛烏有。
雖然國民黨主席要到2025年才改選，但近日不斷有媒體報導，韓國瑜支持前台北縣長周錫瑋參選，也有媒體指韓國瑜與台中市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣結盟等。
據了解，韓國瑜對於相關傳言甚為困擾，4日深夜透過幕僚在媒體群組發布聲明指出，關於媒體詢問有關黨內主席相關選舉以及黨務一事，在此統一說明。
聲明指出，韓國瑜為專注立法院內事務、保持議事主持之中立，依據立法院組織法，不得擔任政黨職務。
聲明表示，韓國瑜自就任立法院長以來，更未經手或干涉任何黨務。針對相關過問黨內選舉之傳聞，均屬子虛烏有，特此澄清說明。
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