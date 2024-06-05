韓國瑜聲明未干涉黨務 傳言均屬子虛烏有

曾任陸軍官校學指部指揮官的桃園市議員于北辰，到陸軍官校粉專留言未接獲黃埔百年校慶邀請函，引發熱議。從于北辰的回應，顯然是想將此事導向陸官及其校友不見容他的「反共」立場；但分析此事的來龍去脈，只怕是于北

2024-06-04 20:12