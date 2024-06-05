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北士科案 11日新壽說明

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
北士科案專案小組昨舉行第4次會議，召集人張斯綱轉述會中狀況，下次會議6月11日將邀得標主新光人壽、金仁寶，以及3塊基地領標廠商列席。記者林佳彣／攝影
北士科案專案小組昨舉行第4次會議，召集人張斯綱轉述會中狀況，下次會議6月11日將邀得標主新光人壽、金仁寶，以及3塊基地領標廠商列席。記者林佳彣／攝影

北市議會北士科調查小組昨開第4次會，由策威開發管理顧問公司說明招商過程。召集人張斯綱會後表示，策威代表詳細說明當時訪談狀況，包含外界質疑取消智慧健康醫療、拆分成3塊基地等，11日將邀得標主新光人壽、金仁寶及3塊基地領標廠商列席，預估再開2、3會後就可撰寫結案報告。「北投士林科技園區T16、T17、T18設定地上權調查專案小組」昨再次開會，柯市府時期秘書長陳志銘雖列席，但未發言。對於第3次招標取消產業類別規範，張斯綱轉述說，策威稱，當時很多潛在投資廠商認為，限制智慧健康醫療比率30%過高，無法達到要求，而且智慧健康醫療難以界定。

張斯綱指出，下次會議訂於6月11日，專案小組將發文給合約載明有義務出席的得標主新壽、金仁寶，另邀T16、T17、T18領標廠商列席，一同還原當時狀況，也要確認新壽有無繼續合作意願。

張斯綱也說，從招標流程來看，目前尚未查出明顯違法事宜，爭議點仍在於市府決策為何大轉彎，將原設定為智慧醫療產業區的目標完全排除，而T17、T18免計畫書是否為加速決標，新壽下周列席說明，相關案情將會更明朗。

北士科 地上權 張斯綱

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