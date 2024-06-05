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手機監控？王義川改口 柯文哲促認罪

聯合報／ 記者林銘翰蔡晉宇黃婉婷／台北報導
針對民進黨政策會執行長王義川先前指稱，手機訊號定位可以分析聚集群眾一事，民眾黨主席柯文哲說，王義川認罪就好。圖／聯合報系資料照片
針對民進黨政策會執行長王義川先前指稱，手機訊號定位可以分析聚集群眾一事，民眾黨主席柯文哲說，王義川認罪就好。圖／聯合報系資料照片

民進黨政策會執行長王義川先前指稱，手機訊號定位可以分析立法院外聚集群眾，事後卻改口「是用膝蓋想的」；民眾黨主席柯文哲昨天說，王義川認罪就好，「囉哩八唆，講那麼多幹什麼」，「王義川一定要出來交代」。王義川昨無進一步說法及回應。

王：用膝蓋想的

立法院會五月處理國會改革法案，場外聚集群眾抗議違反程序正義，王義川在政論節目指稱，可以利用手機訊號的定位分析群眾年齡，引起在野黨質疑國家機器監控人民；王義川日前改口「是用膝蓋想的」。

民眾黨立法院黨團昨天舉行例行會議，柯文哲會後受訪說，「哎唷，叫他認罪就好了，囉哩八唆，講那麼多幹什麼。」

除了王義川挨批監控，國民黨立委徐巧芯前天再曝有綠營立委要求中華電信新增基地台。民進黨立委洪申翰昨天表示，要求提升通訊品質，維持民眾通訊權益，和個資監控毫無關係，居然有人把兩者胡亂連結，根本是反智。

國會改革 徐巧芯 柯文哲 洪申翰 王義川 監控 立法院

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