手機監控？王義川改口 柯文哲促認罪

民進黨政策會執行長王義川先前指稱，手機訊號定位可以分析立法院外聚集群眾，事後卻改口「是用膝蓋想的」；民眾黨主席柯文哲昨天說，王義川認罪就好，「囉哩八唆，講那麼多幹什麼」，「王義川一定要出來交代」。王義川昨無進一步說法及回應。

王：用膝蓋想的

立法院會五月處理國會改革法案，場外聚集群眾抗議違反程序正義，王義川在政論節目指稱，可以利用手機訊號的定位分析群眾年齡，引起在野黨質疑國家機器監控人民；王義川日前改口「是用膝蓋想的」。

民眾黨立法院黨團昨天舉行例行會議，柯文哲會後受訪說，「哎唷，叫他認罪就好了，囉哩八唆，講那麼多幹什麼。」

除了王義川挨批監控，國民黨立委徐巧芯前天再曝有綠營立委要求中華電信新增基地台。民進黨立委洪申翰昨天表示，要求提升通訊品質，維持民眾通訊權益，和個資監控毫無關係，居然有人把兩者胡亂連結，根本是反智。