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新聞幕後／花東交通三法藍委有異見 智庫也是關鍵

聯合報／ 本報記者王千豪張睿廷唐筱恬
國民黨立法院黨團昨天舉行黨團大會，討論花東交通三法。圖／聯合報系資料照片
國民黨立法院黨團昨天舉行黨團大會，討論花東交通三法。圖／聯合報系資料照片

國民黨立法院黨團總召傅崐萁主導花東交通三法，六月一日才大動作在花蓮預告，七月十六日延會結束前「一定過關」，昨又臨時踩煞車，稱黨內要有共識才推，態度大轉彎。據了解，昨國民黨團大會上，有三、四名藍營立委「不忍了」，發言直指現在不宜強行推爭議性法案；更有人認為，法案已被貼上錢坑標籤「黑掉了」，應向外界說明，不宜貿然闖關。

傅崐萁積極推動花東交通三法，但除了執政黨反對，近日民間團體更不斷指花東交通三法為「錢坑法案」，讓藍營對法案抱持觀望；立法院長韓國瑜在五月中一場朝野協商中也稱，「法案應該等新內閣上台後，聽聽新任交通部長的意見，大家再來討論」，讓黨內嗅到韓國瑜態度有所轉變，不用趕在本會期過關。

由於傅崐萁六月一日突然預告花東交通三法在休會前一定過關，據轉述，昨國民黨團大會上，有三、四名立委建議暫緩，發言包括「不要一口氣通過，可以分批通過」，如花東快速公路建設特別條例草案可以先通過，但國道六號東延花蓮、環島高鐵特別條例應該先暫緩。有立委質疑，法案被貼錢坑標籤「黑掉了」，不能硬闖。

據了解，傅崐萁見黨籍立委有異見，隨即拍板稱花東交通三法先暫緩討論。一位國民黨立委分析，花東快速道路部分，政府本就有在評估，所以較無問題，傅崐萁態度看起來也不會在短期內強推。

值得注意的是，國民黨智庫也針對「花東交通三法」進行評估，並將報告傳給同黨立委參考。報告指花東交通三法尚未進行環境影響評估，且技術上有困難，包括岩爆、溫度及匝道銜接高低差等問題，且一年預算大約二兆多元，在不舉債、不編列特別預算等前提下，恐怕會排擠一般預算。這項評估也成藍委反對的關鍵原因。

傅崐萁 國民黨 環島高鐵 花東快 韓國瑜

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