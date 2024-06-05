花東三法惹議 傅崐萁踩煞車

國民黨立院黨團總召傅崐萁主導花東交通三法，更預告本會期延會結束前三讀，引發黨內外反彈；傅昨態度鬆動稱，黨內一定是有完全共識才推動。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤轉述前晚與行政院長卓榮泰餐敘內容時表示，花東三法在財源籌措、交通評估付之闕如，窒礙難行，盼在野不能粗糙立法。

傅崐萁日前預告七月十六日休會前一定通過花東交通三法，黨內雜音不斷，有藍委私下表示拒絕背書；加上立法院長韓國瑜宴請藍委時，希望大家暫緩推動爭議性法案，也讓花東交通三法是否如期闖關，備受關注。

國民黨團昨舉行黨團大會討論，國民黨立委賴士葆表示，他建議包括環境影響評估、可行性評估、財務分析，以及一些技術問題等，都再好好研究；大家也有不同聲音，覺得需要再討論，沒有共識之前，應該不會付諸表決。

傅崐萁表示，國民黨是一個開放政黨，所有法案都會經過討論跟協商；至於什麼時間處理，反正黨內一定是有完全的共識才會推動，不只是花東三法，每一個法案都會經過一致討論、黨團協商之後，才會做出最後決定。

綠營批評花東交通三法是錢坑法案，傅崐萁駁斥，國道六號、環島高鐵都比照台灣高鐵ＢＯＴ案，不管國內或國際招商，政府零出資。