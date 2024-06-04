再生醫療雙法三讀 賴清德：生技醫療成為下個兆元產業

再生醫療雙法今天三讀通過，賴清德總統在臉書表示，期盼透過再生醫療的發展，持續結合智慧醫療、精準醫療，實現「健康台灣」的目標，也讓生技醫療產業，成為下一個兆元產業，促進台灣的繁榮發展。

賴總統表示，「再生醫療法」和「再生醫療製劑條例」兩項法案，從民間發起連署，歷經近十年的討論，今天在立法院完成三讀。透過立法維護更多病人的權益，也促進再生醫療產業的發展。

賴總統說，多年來，我們的目標，就是希望能在符合國際醫療發展的趨勢下，藉由完善法規，為癌症及罕見疾病患者，帶來新的醫療技術和治療契機。

賴總統表示，2018年，在他行政院長任內，行政院通過「再生醫療製劑管理條例」草案，衛福部也發布「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」修正條文，開放6項細胞治療技術，努力建構台灣的再生醫療制度。後來，「再生醫療法」和「再生醫療製劑條例」的推動過程中，納入了更多學者專家及民間學者的參與，政府也整合各方意見，順利凝聚共識。

今天完成立法後，賴總統表示，不論是醫療機構執行再生醫療技術，或是再生醫療製劑的產製，都能確保安全和品質，也能加速國內再生醫療科技的研發，促進產業發展，讓台灣接軌國際，提升台灣生技醫療產業的國際競爭力。

賴總統表示，未來，我們期盼透過再生醫療的發展，持續結合智慧醫療、精準醫療，實現「健康台灣」的目標，也讓生技醫療產業，成為下一個兆元產業，促進台灣的繁榮發展。