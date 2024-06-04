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調升原民禁伐補償三讀 原民會：恐排擠其他資源

中央社／ 台北4日電

立院今天三讀調升原住民禁伐補償條例部分條文。原民會認為，三讀條文將排擠其他資源，包括原住民族博物館籌建、南島民族論壇中長程計畫、原住民族經濟貿易合作協議等計畫。

立法院會今天三讀修正通過原住民保留地禁伐補償條例第6條條文，補償金額度自2025年起，由每年每公頃新台幣3萬元提升至6萬元。

原住民族委員會今天發布新聞稿表示，三讀條文恐將排擠其他資源，不過政府仍會在能力範圍內，持續推動原住民族政策。

原民會指出，自105年7月起施行原住民保留地禁伐補償迄今，補償核定面積自105年的2.4萬公頃，到112年已達7.2萬多公頃，有5.1萬族人獲得補償，累計撥付補償金約124.7億元；預估113年申請補償面積將增為7.7萬公頃，補償金約為23.21億元。

原民會進一步指出，本次修法通過，自114年起，每年禁伐補償金由每公頃3萬元提高至6萬元，每年所需補償金約52.15億元，較現有補償金增加約25.99億元，約占原民會114年度歲出概算125.29億元41.6%（新增25.99億元約占20%）。

原民會說明，原民會年度預算法律義務支出占比為69%，修法通過後，禁伐補償新增預算及法律義務支出兩者占比將達89%，勢將排擠其他重要計畫的執行，包括「國家級原住民族博物館籌建計畫」、「南島民族論壇中長程計畫」、「原住民族經濟貿易合作協議」等計畫。

原民會強調，為維護國土保安及因應氣候變遷，落實族人土地因其他法規受限制而無法使用應予補償，原民會責無旁貸，後續將依法持續推動原住民族權益保障政策。

博物館 原住民 補償金

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