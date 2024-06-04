財劃法修正 財政部：近日邀地方政府協商

立法院財委會4日將舉辦「財政收支劃分法修正草案」公聽會，財政部報告指出，已在兼顧地方財政需求及維持中央財政韌性前提下，展開財劃法研修作業。地方財政不足問題，經由統籌稅款及補助款挹注，已有改善；不均問題，則需透過統籌稅款分配公式加以解決，日前已洽請地方政府研提分配公式指標建議，近日內將邀集地方政府協商審慎研議，作為未來修法參考。

財政部指出，針對修法調整擴大統籌分配稅款財源建議，各地自然環境及工商發展條件不一，稅源分布不均情形顯著，全國所得稅徵起數近4成集中於單一地方政府，另10 個縣（市）即使轄內徵起稅收全部撥供其使用，也不足歲出所需，為調劑財政盈虛達成均衡區域發展目的，財劃法修正，將朝擴大中央統籌分配稅款規模方向規畫。

釋出財源規模部分，財政部說，中央與地方財源垂直分配，應通盤審視中央與地方事權劃分及近年整體財政概況，除考量地方財政需求外，中央財政亦應維持適度韌性，以因應國際政經局勢變化，氣候變遷等不時需。

針對修法調整統籌稅款分配方式建議上，財政部認為，近年地方財政狀況因統籌稅款及補助款等財源挹注，以往不足問題現已有明顯改善；不均問題，則需透過統籌稅款分配公式加以解決。

為強化分配公式合理性，未來財劃法修正，除將研議畫一直轄市及縣（市）分配基礎，以避免地方財政差距擴大外，亦將朝強化財政努力、兼顧基本建設需求及發揮均衡區域發展等功能方向規劃。

若不改變現行統籌稅款各以一定比例分配各級地方政府（直轄市 61.76％、縣 （市）24％、鄉（鎮、市）8.24％）架構下，擴大統籌稅款規模，將造成直轄市獲配金額大幅增加，拉大直轄市、縣（市）間財政差距。

而行政院先前多次將財劃法修正草案送請立院審議，都因地方政府立場各異，共識薄弱，未能完成修法。財政部日前已就統籌稅款分配公式洽徵地方政府意見，並就分配指標建議意旨、指標客觀性及普遍性等相關疑義再請釐清，考量各地方政府均就其有利指標提出相關建議，意見仍屬分歧，以所提指標意見具同質性彙整歸納，近期邀集地方政府協商，期縮小歧見，擴大共識，以利財劃法後續研修作業。

至於目前各直轄市、縣市財政狀況，及是否應修法建構未來處理中央與地方分配協商機制？財政部認為，透過統籌稅款及補助款挹注，近年地方政府財政狀況已有改善。以105年度至111年度地方歲入歲出審定決算數來看，107年度呈現短絀外，其餘年度均為賸餘，地方收支賸餘由105年度的41億元逐年成長至111年度的463億元，縣(市)改善情形較為明顯，自104年度起連續8年都是收支賸餘，其賸餘介於14億元至 224億元間。

地方債務部分，地方政府長期債務比率由103年度高峰5.56％下降至112年度債務實際數比率3.25％，實際債務比率占舉債額度上限比率僅34.57%，顯示地方整體債務狀況已獲改善並增加整體財政彈性。

是否應修法建構未來處理中央與地方分配協商機制？財政部回應，各級政府財政收支劃分遇有檢討調整時，均邀集學者專家、中央及地方相關機關參與研商，並多次參加公聽會，聽取各界意見。

政府施政具延續性，中央與地方政府財源分配宜依公式為之，以確定各級政府財源，避免影響各級政府政務推動。此外，目前中央統籌分配稅款分配辦法已明定，遇分配爭議可召開協調會議，已有相關協調機制。