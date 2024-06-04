再生醫療法三讀 病團提醒：非正規醫療、療效難論

立法院今天三讀通過再生醫療法，規範療效尚不明確的細胞治療。病友團體提醒，再生醫療與取得藥證的正規治療不同，其療效無法保證，但在病權意識抬頭的氛圍下，有了明確法規規範，可幫助病人與醫師在合理範圍下嘗試再生醫療，爭取一線生機。有醫界人士則認為，再生醫療法可鼓勵台灣生技產業發展。

台灣癌症基金會執行長、林口長庚醫院血液腫瘤科系主任張文震提醒，再生醫療法規範的治療項目，是療效尚未明確的細胞療法，這和取得藥證的正規藥物不同，但現今病權意識抬頭，再生醫療法能讓病人及醫師在法律規範下嘗試相關治療，爭取一線生機。

張文震表示，再生醫療法規範的細胞治療，與CAR-T等取得衛福部食藥署藥物許可證的治療項目不同，是療效尚不明確的產品，既然不能稱為藥物，也無法談論療效問題，只能讓癌症病人「試試看」。

「對於病人來說，執行的單位、醫師是否良善成為重點。」張文震表示，有了法規規範，醫療團隊讓病人充分了解治療內容後，取得共識再執行細胞治療時對醫病雙方均有保障，前提是病人有待滿足的需求，而不是因為各式廣告而「創造需求。」

據了解，台大醫院對細胞治療持較為保守態度，於特管辦法期間僅執行極少數個案。台大醫院綜合診療部細胞治療科主任姚明表示，執行再生醫療與否主要取決於患者醫師對於該項治療是否有信心，再生醫療法通過後的實際影響仍有待觀察，台大醫院原則上依循法規，是否增加收案亦有待評估。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁則說，再生醫療法通過後，未來可在產官學合作推動下，由生技醫療結合臨床應用，從研發、製造，或受託開發製造等，深化國際合作，將台灣創新和專業知識帶上國際舞台，並將再生醫療實用化、商品化，將台灣優質的醫療服務，嘉惠國內外病患。