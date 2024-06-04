快訊

無故不到片場、母親相驗失聯…唐治平狀態不佳 大愛新戲確定被換角

南下租房念書「每天最早到校」！89歲教育部退休官員 手寫碩士論文9萬字順利畢業

涉包庇應召站業者長達7年…松山分局2員警遭約談 分局晚間回應了

再生醫療法三讀 病團提醒：非正規醫療、療效難論

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
病友團體提醒，再生醫療與取得藥證的正規治療不同，其療效無法保證，但在病權意識抬頭的氛圍下，有了明確法規規範，可幫助病人與醫師在合理範圍下嘗試再生醫療，爭取一線生機。圖／聯合報系資料照片
病友團體提醒，再生醫療與取得藥證的正規治療不同，其療效無法保證，但在病權意識抬頭的氛圍下，有了明確法規規範，可幫助病人與醫師在合理範圍下嘗試再生醫療，爭取一線生機。圖／聯合報系資料照片

立法院今天三讀通過再生醫療法，規範療效尚不明確的細胞治療。病友團體提醒，再生醫療與取得藥證的正規治療不同，其療效無法保證，但在病權意識抬頭的氛圍下，有了明確法規規範，可幫助病人與醫師在合理範圍下嘗試再生醫療，爭取一線生機。有醫界人士則認為，再生醫療法可鼓勵台灣生技產業發展。

台灣癌症基金會執行長、林口長庚醫院血液腫瘤科系主任張文震提醒，再生醫療法規範的治療項目，是療效尚未明確的細胞療法，這和取得藥證的正規藥物不同，但現今病權意識抬頭，再生醫療法能讓病人及醫師在法律規範下嘗試相關治療，爭取一線生機。

張文震表示，再生醫療法規範的細胞治療，與CAR-T等取得衛福部食藥署藥物許可證的治療項目不同，是療效尚不明確的產品，既然不能稱為藥物，也無法談論療效問題，只能讓癌症病人「試試看」。

「對於病人來說，執行的單位、醫師是否良善成為重點。」張文震表示，有了法規規範，醫療團隊讓病人充分了解治療內容後，取得共識再執行細胞治療時對醫病雙方均有保障，前提是病人有待滿足的需求，而不是因為各式廣告而「創造需求。」

據了解，台大醫院對細胞治療持較為保守態度，於特管辦法期間僅執行極少數個案。台大醫院綜合診療部細胞治療科主任姚明表示，執行再生醫療與否主要取決於患者醫師對於該項治療是否有信心，再生醫療法通過後的實際影響仍有待觀察，台大醫院原則上依循法規，是否增加收案亦有待評估。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁則說，再生醫療法通過後，未來可在產官學合作推動下，由生技醫療結合臨床應用，從研發、製造，或受託開發製造等，深化國際合作，將台灣創新和專業知識帶上國際舞台，並將再生醫療實用化、商品化，將台灣優質的醫療服務，嘉惠國內外病患。

台大醫院 生技 醫師

延伸閱讀

傳人力荒掀關床潮 衛福部：總病床與護理數雙增

關床危機2／護理師爭奪戰 寧願關床讓護理師休假留人

賴清德總統就職演說期許打擊癌症 洪子仁提出三大策略

立院黨團明協商健保點值保障草案 每點0.95或1元受關注

相關新聞

立院三讀！議員助理費增8萬 村里長加發7.5萬年終

立法院會今（4）日三讀修正「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」，直轄市議員助理補助費從24萬元增至32萬元...

要求增設基地台遭徐巧芯指個資監控 洪申翰轟反智

民進黨政策會執行長王義川先前稱可透過手機訊號，分析立院外陳抗民眾的年齡，挨批監控；國民黨立委徐巧芯再曝有綠營立委要求中華...

盧秀燕提江啟臣接棒？ 江和樹：民眾黨在台中不排除藍白合

台中市長盧秀燕昨在公開場合，談到要立院副院長江啟臣「接棒」，加強推廣公托，外界解讀盧秀燕有弦外之音，點名江接市長棒子。民...

原民禁伐補償金三讀 黃珊珊：民進黨團「自己否定自己的案」

立法院會今天三讀修正通過「原住民保留地禁伐補償條例」、「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」部分條文，民眾黨...

再生醫療法三讀通過 病團憂心重演特管法亂象

立法院今三讀通過「再生醫療法」，條文規範非醫療機構不得執行再生醫療，且執行再生技術前應進行並完成人體試驗，僅恩慈治療有條...

立法院4民生法案三讀 傅崐萁：欣慰朝野一心

立法院今天院會三讀通過四項朝野並無爭議的民生法案，分別是「再生醫療法」、「再生醫療製劑條例」、「原住民保留地禁伐補償條例...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。