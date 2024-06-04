特管法療效僅一面之辭 中研院士籲再生醫療法重審這條件

從特管辦法開始，衛福部對於療效尚未明確的再生醫療製劑管理，屢遭詬病，相關法案爭論多時，今天立法院終於三讀通過再生醫療法。中研院士陳培哲表示，本次通過的條文版本較上一版本進步許多，可見新立法院發揮功能，不過條文中免除臨床試驗的條件，建議可重新審視，而非將特管辦法的內容直接套用。

根據條文內容，再生醫療可免除人體試驗的條件，包括治療危及生命或嚴重失能疾病的緊急需求（恩慈療法），與特管辦法已核准執行項目。陳培哲表示，在特管辦法外另訂新法目的，就是要取代原先的規範，特管辦法核准執行的項目應全數終止，或設定落日條款，重新檢討哪些項目符合再生醫療新法，再將其納入核准項目。

衛福部日前對外公告特管辦法施行期間，執行細胞治療之癌症患者治療成效。陳培哲表示，該份資料內容是「一面之辭」，內容完整性、是由誰匯整都不明朗，再生醫療療效不該由主管機關衛福部來公布，應把相關數據交由公正第三方，例如立法院、學界成立的委員會等進行分析，做出的結論才能公正。

「再生醫療應要以保護病人為前提。」陳培哲表示，欲接受再生醫療技術治療的患者，建議徵詢執行機構以外第二家醫院醫師的第二意見，在2位醫師均認為可接受該項治療時再執行；患者及家屬也必須詢問欲接受的再生醫療措施，是否符合台灣食藥署、美國食品藥物管理局規範，建議在前述2機構均同意的情況下再接受治療，以確保安全。