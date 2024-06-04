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再生醫療法通過 醫改會：民眾2大權益不要漏接
再生醫療法今日三讀通過，規範醫療機構、醫師對病人執行再生醫療技術、使用再生醫療製劑的行為。雖對細胞治療把關更加嚴謹，但醫改會執行長林雅惠仍呼籲，政府必須提升民眾的知情權及救濟權益。
林雅惠表示，再生醫療法通過雖有望能帶動再生醫療科技快速發展，並且遏止亂象。但是再生醫療救濟僅提供重傷或死亡，但是一般傷害卻不適用；再者，醫病之間的專業、資訊、權利的落差更大，遇到醫療糾紛時，患者更難舉辦因果關係，在新醫療科技之相關爭議，勢必更添難度，恐讓民眾看的到，卻用不了。
「醫改會將關注民眾的知情權益。」林雅惠說，衛福部應該建立平台讓民眾可以透明、公開查詢再生醫療技術是否經官方核准之平台，強化民眾自我把關的能力。否則再生醫療技術昂貴，民眾傾向蕩產到底是買到希望，還是用生理食鹽水夾雜的不當醫療行為？
林雅惠表示，再生醫療存在風險性與不確定性，雖然再生醫療法規範每年應公開相關報告，但是以上個月公布的特管辦法的癌症病人成效報告中，出現「癌別少、癌期少、資訊更少」等不全情況，與民眾期待落差太大，呼籲未來公開資料也應完善公布內容，才有助於病家進行醫療決策評估，保障民眾的病安權利。
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