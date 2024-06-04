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對再生醫療態度保守 北榮院長陳威明：不讓病人白花錢

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台北榮總院長陳威明說，北榮為病人進行任何治療，「沒有比病人安全無虞、治療效果，更重要的事情」，面對再生醫療堅守「病人安全、長期療效」8個字。圖／聯合報系資料照片
台北榮總院長陳威明說，北榮為病人進行任何治療，「沒有比病人安全無虞、治療效果，更重要的事情」，面對再生醫療堅守「病人安全、長期療效」8個字。圖／聯合報系資料照片

「再生醫療法」、「再生醫療製劑管理條例」今於立法院三讀通過，許多醫院正積極推動，身為國家級醫院的台北榮總，對此似乎不如其他醫院積極。對此，台北榮總院長陳威明今天吐露心聲，北榮為病人進行任何治療，「沒有比病人安全無虞、治療效果，更重要的事情。」，面對再生醫療堅守「病人安全、長期療效」8個字，若能符合這8個字的再生醫療，北榮就會引進。

再生醫療法今日三讀通過，規範醫療機構、醫師對病人執行再生醫療技術、使用再生醫療製劑的行為，總統令頒布後新法將可立即施行。

陳威明說，再生醫療雙法通過，對病人、醫界、生技產業都是好消息，也都有好處，這可以救一些病人，但北榮為國家級醫學中心，他的個性謹慎、保守，不喜歡衝第一，關於再生醫療目前都在觀察中，必須是兼顧病人安全，且非短期療效，而是長期療效的醫療，北榮才會去做，「不能讓病人白花錢」。

陳威明指出，台北榮總有人才、有能力、有設備，醫療量能足夠，並隨時注意全國再生醫療發展的動向，目前醫院很多科別、實驗室都在默默準備，只要是有明確的醫學證據指出，這是對病人有益的長期療效醫療，北榮都會大大引進，這才是負責任的作法。

榮總 醫學 醫師

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