快訊

無故不到片場、母親相驗失聯…唐治平狀態不佳 大愛新戲確定被換角

南下租房念書「每天最早到校」！89歲教育部退休官員 手寫碩士論文9萬字順利畢業

涉包庇應召站業者長達7年…松山分局2員警遭約談 分局晚間回應了

青鳥公媽募資挺台 民主同婚珍奶影片登時報廣場

中央社／ 紐約4日專電

美國紐約時報廣場大型看板自美東時間4日凌晨起，每5分鐘播放「海外青鳥公媽應援團」影片，包括珍珠奶茶、同婚和民主燈塔等圖樣，向全球傳達台灣人團結，一同捍衛民主價值。

30秒鐘的動畫影片首先出現斗大的「台灣」英文字樣，加上台灣黑熊、鳳梨、珍珠奶茶等代表圖樣．隨後出現「民主燈塔」、「平等堡壘」與象徵平權的彩虹及投票印章圖案，「自由昌盛」、「創新蓬勃」、台北101大樓，最後出現「堅強屹立」及呼籲「與台灣堅強站在一起」。

為響應台灣的青鳥行動，全球熱心台僑自發組成的「海外青鳥公媽應援團」，於美國東岸時間6月4日起，在紐約時報廣場（Times Square）進行24小時不間斷的影片輪播，每5分鐘播放30秒影片，向全世界傳達台灣民主的價值。

海外青鳥公媽應援團在新聞稿中指出，紐約時報廣場是全球知名地標，也是傳播訊息的重要樞紐。選擇6月4日在這裡進行影片首播，象徵全球台灣人團結一致，捍衛台灣民主與自由的決心。

紐約時報廣場的影片輪播活動，透過海外青鳥公媽應援團發起，在短短3小時內募集到8萬美元（約新台幣258萬元）的目標，希望成為台灣的青鳥活動後，接力聲援台灣的世界第一站。

海外青鳥公媽應援團指出，美東時間4日晚間，預計超過百名海外青鳥民眾將自發性聚集時報廣場，一起聲援台灣的民主與自由，響應台灣的青鳥活動，展示對台灣民主信心。

影片 珍珠奶茶 紐約時報

延伸閱讀

新聞幕後／罷侯喊卡、拆樑升溫 謝國樑成青鳥怨恨轉移出口？

青鳥行動催出罷樑連署破萬還差4萬 謝國樑：專心市政

王義川稱手機分析青鳥 許宇甄揭24日立院有強波車現蹤

【重磅快評】青鳥變烏青 王義川示範何謂「民主已死」

相關新聞

要求增設基地台遭徐巧芯指個資監控 洪申翰轟反智

民進黨政策會執行長王義川先前稱可透過手機訊號，分析立院外陳抗民眾的年齡，挨批監控；國民黨立委徐巧芯再曝有綠營立委要求中華...

再生醫療法三讀 病團提醒：非正規醫療、療效難論

立法院今天三讀通過再生醫療法，規範療效尚不明確的細胞治療。病友團體提醒，再生醫療與取得藥證的正規治療不同，其療效無法保證...

盧秀燕提江啟臣接棒？ 江和樹：民眾黨在台中不排除藍白合

台中市長盧秀燕昨在公開場合，談到要立院副院長江啟臣「接棒」，加強推廣公托，外界解讀盧秀燕有弦外之音，點名江接市長棒子。民...

原民禁伐補償金三讀 黃珊珊：民進黨團「自己否定自己的案」

立法院會今天三讀修正通過「原住民保留地禁伐補償條例」、「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」部分條文，民眾黨...

立院三讀！議員助理費增8萬 村里長加發7.5萬年終

立法院會今（4）日三讀修正「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」，直轄市議員助理補助費從24萬元增至32萬元...

特管法療效僅一面之辭 中研院士籲再生醫療法重審這條件

從特管辦法開始，衛福部對於療效尚未明確的再生醫療製劑管理，屢遭詬病，相關法案爭論多時，今天立法院終於三讀通過再生醫療法。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。