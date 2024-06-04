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地方民代助理費調升三讀 李柏毅讚：合理資源服務更好

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委李柏毅。圖／李柏毅辦公室提供
民進黨立委李柏毅。圖／李柏毅辦公室提供

立法院院會今天三讀修正「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」部分條文。民進黨立委李柏毅表示，無論是村里長還是助理，隨著時代的演進，選民服務從清晨做到凌晨的情況屢見不鮮，此次修法將予以第一線工作者合理資源，才能提供人民更好的服務品質。

三讀條文指出，將調增直轄市議員助理補助費總額從24萬元增至32萬元、縣市議員由8萬元增至16萬元；並加發村里長春節慰勞金1.5個月（共7.5萬元），將於明年元旦開始施行。

李柏毅指出，現今村里長的服務項目不斷擴增，前兩年疫情讓村里長的工作更加繁重。這次通過春節加碼村里長事務補助費7.5萬元（1.5個月），更提供村里長應有的合理待遇，這部分未來也將由內政部埋單。同時對於任職滿6屆且年滿65歲者，由內政部編列預算給予慰勞金及表揚，以鼓勵熱心為鄰里奉獻的村里長們。

李柏毅表示，從前總統馬英九施行「22K惡法」導致台灣低薪現象，基本工資在蔡英文總統過去8年的努力下，現提高到2萬7400元，漲幅高達37%；過去24年間，軍公教也進行了六次調薪。然而，從自己擔任助理到成為民代聘請助理，助理費自2000年立法至今卻未曾調整過，任何一個行業二十多年來薪資沒有變動都是相當不合理的，現階段確實有調整之必要。

李柏毅指出，根據勞動部「112年初任人員薪資統計結果」，社會新鮮人的起薪平均為3.5萬元，中位數為3.1萬元。民代助理的培育與聘用，再加上不定性的超時工作，更枉論要懂法案、懂預算又熟悉地方事務的助理，依現行條例難以留住好人才，這對優秀的助理是不公平的。

李柏毅說，此次立法過程中相當不容易，上個月初內政委員會初審時，他和其他立委從早上九點到晚上七點多，經歷超過10小時的法案審查馬拉松，逐條、逐字實質審查、討論，凝聚各位委員及部會的意見，從近40個提案中，達到跨黨派共識，才讓修正條文進入二讀、完成三讀，也向大家示範什麼是民主、什麼是盡責的民代。

李柏毅表示，唯有合理的資源，才能有更好的服務，明年元旦新制上路後，村里長和縣市議員助理的權益將能與時俱進。未來，第一線村里長將有更多的資源服務鄰里；直轄市和縣市議員也能夠延攬更多優秀的政治工作者，相信地方議會問政品質一定能往上邁進。他也期待此次修法能讓任務繁重的里長和幕僚們無後顧之憂，在服務鄉親的同時也能夠好好照顧自己。

李柏毅 議員

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