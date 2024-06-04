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陳菊：六四關乎人權 不只是中國的事也是國際的事

中央社／ 台北4日電

今年是六四天安門事件35週年。監察院長陳菊今天說，六四不只是中國國內的事，也是國際的事，它關乎人權、正義、真相；民主、自由與人權，是共通的語言與信念，台灣會努力守護。

陳菊在臉書發文表示，每年都會被問到一樣的問題，「為什麼要紀念六四？」，因為六四是民主自由精神的展現，除了悼念事件的罹難者，也要譴責中國官方對歷史真相的持續封鎖。

陳菊說，時至今日，中國境內對於1989年6月4日發生在北京天安門外的慘案，依舊三緘其口，也禁止議論，因此才會有「5月35日」、「8964」等隱晦的方式稱之。

陳菊表示，在小說「哈利波特」的魔法界中，總以「不能說出名字的人」、「那個人」稱呼佛地魔，因為直呼其名即意味著危險，但即便不說，那樣的陰霾與恐懼永遠都在，特別是在科技發展的今天，即便是在網路上談論到六四，中國都能以國家的力量追捕，使之噤聲。

陳菊說，身為世界民主國家的一份子，台灣有義務守護民主、自由與人權；身為民主輸出國，更要將民主、自由與人權推向各個角落。「我們曾經失落、我們曾被禁錮、我們起身反抗、我們迎來希望，而今，我們守護、我們發揚，這民主自由與人權的火苗，在台灣燁燁輝煌。」

陳菊表示，六四不只是中國國內的事，也是國際的事，它關乎人權、正義、真相，一如台灣針對白色恐怖、228所做的促進轉型正義工作，至今仍在進行。

陳菊說，今天要向35年前追求真理、毫無畏懼的勇者們致敬，民主自由與人權，是共通的語言與信念，台灣會努力守護，讓民主、自由人權的光照耀不熄。

人權 六四 陳菊

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