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原民禁伐補償金三讀 黃珊珊：民進黨團「自己否定自己的案」

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院院會原排定第三案審查「原住民保留地禁伐補償條例草案」，但遭到民進黨阻擋，民進黨立院黨團總召柯建銘拒絕在協商中簽字，但民進黨原民立委陳瑩（左）、伍麗華（右）等高舉「贊成」表態。記者曾學仁／攝影
立法院院會原排定第三案審查「原住民保留地禁伐補償條例草案」，但遭到民進黨阻擋，民進黨立院黨團總召柯建銘拒絕在協商中簽字，但民進黨原民立委陳瑩（左）、伍麗華（右）等高舉「贊成」表態。記者曾學仁／攝影

立法院會今天三讀修正通過「原住民保留地禁伐補償條例」、「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」部分條文，民眾黨立委黃珊珊表示，民進黨立委自己的提案，民進黨團卻堅持要表決，仍然自己否定自己的案，真的有些時空錯亂。

立法院長韓國瑜下午召集黨團協商，研商「原住民保留地禁伐補償條例」第6條條文修正草案，朝野立委無法取得共識，送交立法院會表決處理，儘管民進黨團表態反對修法，黨籍原住民立委陳瑩、伍麗華皆表達支持，最終以贊成60票、反對46票三讀通過。

黃珊珊在臉書發文表示，立法院會今天再度表決，基層民代福利增加預算通過，原住民保留地禁伐補償增加預算又變成違憲，民進黨立委自己的提案，民進黨團卻堅持要表決，雖然大家都支持民進黨立委的版本，民進黨團還是必須「自己否定自己的案」，真的有些時空錯亂。

根據三讀通過條文，禁伐補償金額自2025年起，每年每公頃由3萬元調升至6萬元，禁伐補償金額度每2年調整一次，由中央主管機關參照中央主計機關發布的最近一年消費者物價指數，相較前次調整的前一年消費者物價指數成長率公告進行調整，成長率為零或負數時則不予調整。

原住民 民進黨 立法院

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