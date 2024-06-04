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要求增設基地台遭徐巧芯指個資監控 洪申翰轟反智

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委洪申翰。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委洪申翰。圖／聯合報系資料照片

民進黨政策會執行長王義川先前稱可透過手機訊號，分析立院外陳抗民眾的年齡，挨批監控；國民黨立委徐巧芯再曝有綠營立委要求中華電信新增基地台。民進黨立委洪申翰今天表示，要求提升通訊品質，維持民眾通訊權益，和個資監控毫無關係，居然有人把兩者胡亂連結，根本是反智。

洪申翰還原事件始末表示，自己的國會辦公室就在青島東路上的「青島一館」，但從本會期開始，深受通訊品質時好時壞困擾，在5月中向電信公司反映後，被告知立法院總務處也因青島、鎮江街附近的通訊品質不穩定，已向中華電信申請通訊品質的強化工程，工程後應該可以改善。

洪申翰指出，5月21日是國會擴權案闖關的第二個院會日，因白天聚集人數就比預期暴增，辦公室收到好幾位參與集會的民眾陳情反映，手機訊號極差，問辦公室能否比照其他大型集會活動，多增派行動訊號車，來改善手機通訊品質。

洪申翰解釋，當天他請辦公室同仁要求中華電信確認青島東等人群聚集的地點，確認區塊內的訊號品質，若確實不佳，建議比照大型合法集會活動，臨時加強訊號，「這就是先天不良，後天又失調」，原本青島、鎮江訊號就不好，又有大量人潮聚集，訊號更加阻塞，「試問，一個立委在收到這麼多民眾陳情抱怨後，是該置之不理，還是該向相關單位反映？」

他說，當天三大電信公司，後來都有加派行動基地台車，所以現場通訊是有改善一些。今天早上，他終於拿到5月13日立法院發函，要求中華電信加強通訊品質的公文，完全可以證明上述所講的過程。

他重申，行動基地台車的臨時增設，是用來提高人群聚集處的手機通訊流量，就如同一條路塞車了，加開另外一條臨時便道，來疏通提高服務流量，根本跟手機用戶的個資收集無關，更不用扯什麼監控；這種胡扯胡亂連結，不只毫無專業，根本就是反智。

他批評，難道立法院發函要求電信公司來強化通訊品質，這是立法院長韓國瑜要監控人民嗎？過去跨年、燈會等大型集會活動，縣市政府加派行動基地台車，難道也是縣市政府要監控人民嗎？他批評，立委想查弊，他都尊重，「但麻煩腦子要拿出來用，好嗎？立委問政不用腦，這也難怪，一天到晚要擔心別人藐視你。」

洪申翰秀出立法院總務處公文。圖／洪申翰提供
洪申翰秀出立法院總務處公文。圖／洪申翰提供

基地台 洪申翰 監控

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