盧秀燕提江啟臣接棒？ 江和樹：民眾黨在台中不排除藍白合

台中市長盧秀燕昨在公開場合，談到要立院副院長江啟臣「接棒」，加強推廣公托，外界解讀盧秀燕有弦外之音，點名江接市長棒子。民眾黨台中市黨部主委江和樹說「樂見其成」，但也呼籲民眾黨六都要推市長參選人，建議柯文哲選台中。另不排除沒有市長人選時，可與國民黨合作，畢竟台中是藍白示範區，有良好基礎。

台中市長盧秀燕昨參加石岡區唯一公托開幕，致詞表示，台中公托已9倍增，目標是她卸任前達60處，這自然還不夠，要讓江啟臣接棒，一棒接一棒，讓台中公托更多更好。外界解讀盧秀燕的弦外之音是江啟臣接她的棒子，參選市長，當場江也報以微笑。

江啟臣日前拜訪江和樹，後者公開表達「個人支持江啟臣選市長」。江和樹今天說，盧秀燕公開表態，他樂見其成，也祝福江啟臣心想成。

但江和樹也呼籲黨中央，基於2026議員與里長選舉考量，應推好的市長人選，他建議黨主席柯文哲來選，因攸關民眾黨未來發展，請市民拭目以待。

江和樹說，如果沒有市長人選，也可選擇與國民黨合作，因台中本來就是藍白示範區，也有良好合作基礎，