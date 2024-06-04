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北市食安投訴暴增 蔣萬安允成立府級食安官

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
寶林事件後北市衛生局接獲的食安投訴暴增，台北市長蔣萬安在總質詢中承諾成立府級食安官。記者楊正海／攝影
寶林事件後北市衛生局接獲的食安投訴暴增，台北市長蔣萬安在總質詢中承諾成立府級食安官。記者楊正海／攝影

寶林事件後北市衛生局接獲的食安投訴暴增，台北市議員柳采葳下午在會議質詢指出，據112年六都食品衛生查驗件數，北市檢驗量能不及台中、新北、桃園，不合格率也最高，食安為六都最危險，她呼籲北市應增設食安處，有效把關食安。蔣萬安表示將加強食安稽查，並承諾成立府級的食安官，由祕書長擔任並督導各局處。

柳采葳說，近1個月北市衛生局接獲623件食安投訴，平均每天高達20.7件，4月29日到5月28日民眾向衛生局投訴的食安問題，主要包括餐廳衛生環境雜亂，老鼠亂竄、吃到蟑螂、食材曝露等；餐點不新鮮吃完疑食物中毒、工作人員衛生不佳，包括手部未清潔、收錢又碰食材，以及販售過期食品及成分標示不清等。

柳采葳表示，截至4月底，北市營業登記餐廳2萬3995家，而衛生稽查科的人力僅67人，平均一人就要肩負300多家餐廳，況且稽查員的業務不僅食品檢驗，還包括藥物、化妝品稽查等，恐怕難以應付大量增加的食品檢驗量能。

柳采葳指出，食藥署統計112年六都食品衛生查驗件數，台中市查驗件數達8萬3557件，為六都最高；其中86件不合格，不合格率0.10%，為六都最低。而台北市查驗件數6萬3658件，檢驗量能六都倒數第3名；其中515件不合格，不合格率0.8%，為六都最高。他呼籲市府應以增設「食安處」為長期目標，建立專責機構有效把關食安及增加管理效率。

蔣萬安表示，台中市有設食安處，也有一定的成效，台北市衛生局目前有食品藥物管理科、衛生稽查科等可橫向聯繫合作，也算非常緊密，至於議員所提食安官的部分，應該要拉高到府級，給他1個月時間來研議。

蔣萬安說，他初步覺得應由秘書長李泰興擔任食安官，因為祕書長負責統籌督導各局處的業務，不只是衛生局，包含法務局、產發局、社會局，先透過食安官督導的腳色，希望未來對於台北市相關食安的議題能夠更即時盡快的反應，以及事前預防、事件稽查能夠落實，特別是秘書長在之前台北市府大樓的地下室餐廳發生食安疑慮，第一時間非常明快的處理，有這樣的經驗，希望在1個月的時間，把相關的編制、規畫完善。

北市 衛生局 食安

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