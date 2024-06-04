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再生醫療法三讀通過 病團憂心重演特管法亂象

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
再生醫療法今天上午在朝野黨團共識中三讀通過，民進黨立委在立法院議場內舉牌祝賀。記者曾學仁／攝影
再生醫療法今天上午在朝野黨團共識中三讀通過，民進黨立委在立法院議場內舉牌祝賀。記者曾學仁／攝影

立法院今三讀通過「再生醫療法」，條文規範非醫療機構不得執行再生醫療，且執行再生技術前應進行並完成人體試驗，僅恩慈治療有條件免完成人體試驗。癌症是再生醫療技術發展的重要領域之一，癌友團體表示，政府應該重視並負責病人安全把關，避免專業人員與癌症病人之間資訊不對等的情形。

衛福部2018年開始以「特管辦法」管理細胞治療，並於上月公布病人治療成果，遭批評其數據難以證實實際療效。特管辦法落日後，政府改以規範醫療機構、醫師對病人執行再生醫療技術、使用再生醫療製劑等行為。

癌症希望基金會副執行長嚴必文表示，特管辦法執行期間，不可否認實際狀況「有亂象冒出」，例如治療超出政府核准範圍、收取高額費用、缺乏安全品質把關等，不肖業者蠢蠢欲動，資訊、專業不對等的病人更顯弱勢，尤其癌症患者往往為了把握最後一線生機，孤注一擲花費高額費用接受再生醫療，讓病友團體相當憂心。

「病人安全是最基本的原則，一方面樂觀期待再生醫療是否能為病人帶來更多希望，卻也要用嚴謹眼光審視。」嚴必文表示，保障病人權益，培養專業人員以承接創新技術，都是立法後必須考量的事項，期盼政府相關單位應更關照再生醫療實務面的可行性、安全性及可靠性，避免徒具形式，且應以病人安全及利益為首要考量，在爭議出現時避免各單位推諉卸責的情況發生。

再生技術 癌症 醫師

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