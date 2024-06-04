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立院三讀！議員助理費增8萬 村里長加發7.5萬年終

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
立法院長韓國瑜（右）。圖／聯合報系資料照片
立法院長韓國瑜（右）。圖／聯合報系資料照片

立法院會今（4）日三讀修正「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」，直轄市議員助理補助費從24萬元增至32萬元、縣市議員由8萬增至16萬元，終結24年凍漲；同時參照軍公教年終獎金，於春節期間另發7.5萬元的事務補助費給村里長，經費將由內政部埋單，預計明年元旦上路。

近年地方議員服務型態與助理工作內容越來越多元，為使議員人力資源配置更彈性，在公費助理聘用上，三讀條文取消聘用員額上限，直轄市議員每人至少聘6人，縣市議員每人應至少聘2人，另新增聘任日薪助理，其日薪累計的月總支出，不得超過前項助理補助費用總額4分之1。

由於該法自2000年實施以來，從未調整地方民代公費助理補助金額，三讀條文提升現行助理補助費總額，直轄市議員從每人每月不得超過24萬元調高至32萬元，縣市議員每人每月不得超過8萬元調高到16萬元，終結24年凍漲。

三讀條文亦明定，縣市議員及鄉鎮市民代表增加「主管職務加給」，據內政部試算，縣市議員每人每月將增加1萬9130元，鄉鎮代表每人每月將增加7520元，每年約增加近3億支出。

另考量軍公教設有年終獎金、地方民意代表亦有春節慰勞金，國內各行業也有發放年終慣例，考量村里長全年在第一線執行政府任務，三讀條文明定，村里長由鄉鎮市區公所參照軍公教人員年終工作獎金發給規定，編列預算於春節期間另發給事務補助費。

參照軍公教人員年終工作獎金1.5個月，以5萬元為基準計算，村里長每年春節可領7萬5000元。目前全台22縣市共7748位村里長，推估每年需增加5億8110萬的支出，為避免「中央請客、地方埋單」疑慮，經費由內政部編列預算支應。

三讀條文也增訂，村里長任職滿6屆且年滿65歲者，應給予慰勞金及表揚，其額度及支給辦法由內政部訂定。

地方民代為民服務費部份，直轄市議員從現行2萬元調高至4萬元、縣市議員從9000元調高至2萬元，鄉鎮市民代表從3000調高至5000元。

另考量原住民議員及原住民族地區的村里長服務轄區範圍較廣、交通不便且服務的原住民大多散居等情況，三讀條文明定，每月原住民議員的為民服務費及原住民族地區村里長事務補助費增20%；以村里長事務補助費為例，即從5萬元提高至6萬元。

內政部前次長吳容輝當時解釋，修法通過後，今年7月地方政府就應籌編預算，明年元旦即可適用新制，部分縣市若有收支差短，中央將評估以特別統籌款或一般補助款專案處理，惟詳細做法將與財政部及主計總處討論。

內政部 加薪 議員

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