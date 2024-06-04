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迴響／社宅租金新制挨轟不公 民團將訪劉世芳為弱勢請命

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導

聯合報今天推出「社宅租金分級不公」專題報導，點出政府社宅租金收費新制分級不公，讓弱勢成為被制度漏接的邊緣人，內政部允持續溝通，不排除7月暫緩上路。社會住宅推動聯盟及相關社福團體也將在近期拜訪新任部長劉世芳，商討可負擔租金、一市兩制、租屋代管等議題。

內政部2月推出全國統一的社會住宅租金分級收費原則草案，規畫3月上路，新制考量近年推動所得分級方式經驗發現，因報稅資料不完整，造成錯置過度補貼，改以「身分別」作基準，再依弱勢程度分級，租金最低可享市價3折。

儘管新制設計並非沒有道理，但改採身份別作為社宅收租一口價，卻會造成「不同所得繳納相同租金」的新弊病，受到最大衝擊的，必然是低薪青年和邊緣弱勢，況且，國內取得低收、中低收資格相當困難，純粹以「福利身份」作為計價標準，不免讓人有「社宅世界裡窮人還要被分級」的感嘆。

本報發現，在民團和在野立委的倡議下，內政部將「最低生活費」納入租金分級制度，從原先「身分別」三階收費，改為「身分加收入」五階收費，但經調查，並訪談受暴婦女、子女及街友個案，證明新制將造成邊緣弱勢被漏接。

現行採收入分級的台北、新北及桃園市也對新制意見，內政部官員強調，會持續和地方溝通，不排除7月暫緩上路。

社宅推動聯盟及相關社福團體近日將前往拜訪新任內政部長劉世芳，住盟主要延續總統大選前「民間版社宅政策白皮書」6大訴求，盼中央能優先將社宅租金能改採收入作為分級原則，並建議整合中央、地方社宅營運機制，避免「一市兩制」。

此外，也盼內政部檢討包租代管機制，伴隨社宅數量逐累積與租金補貼擴大，住盟期盼中央能重新定位包租代管定位，以未能入住社宅且在租屋市場易遭歧視排擠的弱勢家戶為優先照顧對象。

內政部 劉世芳 社宅

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