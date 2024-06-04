懲戒法院前院長李伯道涉霸凌下屬 監委申請自動調查

監察委員林國明、王美玉今天表示，懲戒法院前院長李伯道涉及霸凌下屬，已申請自動調查。

監委表示，2名懲戒法院職員於去年控訴遭到前院長李伯道以不當言語、刁難請假等方式霸凌，司法院認定李伯道霸凌成立，移送法官評鑑委員會請求個案評鑑，卻遭決議請求不成立，因而不移送懲戒法院審理等情，究本案實情為何？李伯道系爭行為是否已達須懲戒之必要？均有待調查釐清。

監委指出，依法官倫理規範第5條規定，法官應保有高尚品格，謹言慎行，廉潔自持，避免有不當或易被認為損及司法形象之行為。李伯道行為有無成立霸凌？該行為有無違反法官倫理規範第5條規定，而有彈劾移送懲戒之必要？雖法官評鑑委員會就此決議不予移送懲戒，然基於憲法賦予監察院對於違法失職之公務人員有提出彈劾之職責，為保障被害人權益、端正官箴，監察院仍有調查之必要。