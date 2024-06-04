快訊

原民禁伐補償金增至6萬元表決通過 2綠委跑票

美議員老爸演說談川普…6歲兒子「不給面子」在身後做鬼臉 網友全笑翻：好可愛

兩岸若起衝突台積如何回應？魏哲家：曾討論產能分散 但不可能全搬走

懲戒法院前院長李伯道涉霸凌下屬 監委申請自動調查

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
懲戒法院前院長李伯道涉及霸凌下屬，監委申請自動調查。圖／聯合報系資料照片
懲戒法院前院長李伯道涉及霸凌下屬，監委申請自動調查。圖／聯合報系資料照片

監察委員林國明、王美玉今天表示，懲戒法院前院長李伯道涉及霸凌下屬，已申請自動調查。

監委表示，2名懲戒法院職員於去年控訴遭到前院長李伯道以不當言語、刁難請假等方式霸凌，司法院認定李伯道霸凌成立，移送法官評鑑委員會請求個案評鑑，卻遭決議請求不成立，因而不移送懲戒法院審理等情，究本案實情為何？李伯道系爭行為是否已達須懲戒之必要？均有待調查釐清。

監委指出，依法官倫理規範第5條規定，法官應保有高尚品格，謹言慎行，廉潔自持，避免有不當或易被認為損及司法形象之行為。李伯道行為有無成立霸凌？該行為有無違反法官倫理規範第5條規定，而有彈劾移送懲戒之必要？雖法官評鑑委員會就此決議不予移送懲戒，然基於憲法賦予監察院對於違法失職之公務人員有提出彈劾之職責，為保障被害人權益、端正官箴，監察院仍有調查之必要。

司法院 李伯道 霸凌

延伸閱讀

曲棍球案檢察官遭彈劾獲不懲戒 賴士葆：助廢監院底氣

前駐菲大使當面讚女下屬「胸很漂亮」 監院通過彈劾

李伯道辱女科長丈夫職等、公婆欠教育竟沒事 司法院不滿法評會決議

律師、法官涉勾結詐騙集團 監委立案調查

相關新聞

【重磅快評】王義川案重初供 陳耀祥害了賴清德

民進黨政策會執行長王義川在政論節目中自爆利用手機訊號定位分析群眾年齡，引起在野黨質疑國家機器監控人民，王後來改口「是用膝...

原民綠委稱推禁伐補償最近不順 韓國瑜妙問全場大笑

立法院長韓國瑜今午針對「原住民保留地禁伐補償條例部分條文修正草案」，召集各黨團協商，最後就每年每公頃補償新台幣3萬元改為...

原民禁伐補償金增至6萬元表決通過 2綠委跑票

立法院會今天處理「原住民保留地禁伐補償條例部分條文修正草案」，處理前立法院長韓國瑜召集朝野協商，其中每年每公頃補償新台幣...

再生醫療法三讀通過 民團指3大隱憂「問題才開始」

再生醫療法今日三讀通過，規範醫療機構、醫師對病人執行再生醫療技術、使用再生醫療製劑的行為，總統令頒布後新法將可立即施行。...

懲戒法院前院長李伯道涉霸凌下屬 監委申請自動調查

監察委員林國明、王美玉今天表示，懲戒法院前院長李伯道涉及霸凌下屬，已申請自動調查。

法官之死...減案與補人能救司法過勞？行政效能不彰才是大怪獸

詐欺案件持續猖獗，讓檢審工作的負擔日趨沉重，前不久，立法院司法及法制委員會召開「如何簡化偵查、審判訴訟程序與人力增補」公聽會，會中有人建議可透過「案件減量」和「補人」減緩司法官龐大壓力。但以檢察系統來說，絕大多數問題的根源來自於行政效能不彰，如有良好的行政管制措施，可大幅減少刑事案件發生。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。