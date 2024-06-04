原民禁伐補償金增至6萬元表決通過 2綠委跑票

立法院會今天處理「原住民保留地禁伐補償條例部分條文修正草案」，處理前立法院長韓國瑜召集朝野協商，其中每年每公頃補償新台幣3萬元改為6萬元無共識，交付院會表決，最終民進黨2名原住民委員也投下同意票，以贊成60票、反對46票，三讀通過。

現行「原住民保留地禁伐補償條例」規定，補償金額民國105年，每公頃新台幣2萬元。民國106年起，每年每公頃新台幣3萬元。立法院內政委員會日前初審通過後新增，114年起，每年每公頃新臺幣6萬元。不過民進黨團有疑慮，送交朝野協商。今天下午院會處理前朝野協商仍無共識，交付院會表決處理。

民進黨團總召柯建銘指出，在合憲合法下，政府編列預算都舉手贊成，每個都想當好人，好人壞人一線之隔，沒有人可以向憲法對抗，所有預算編列超過行政院許可範圍時只能參考，否則責任政治無法談起，很遺憾送交院會表決，請問憲法可以交由院會表決嗎？

原住民立委高金素梅表示，原住民要的是公平正義，立法院三讀通過法案，行政院就必須依法行政，依法編列預算，遺憾民進黨團在協商沒有簽字，還說違反憲法。

不過，民進黨原住民立委陳瑩、伍麗華都支持此次修法，即便民進黨團不願意簽協商共識，最終交由院會表決處理，陳瑩、伍麗華未依照黨團意志投下反對票，雙雙投下同意票，最終該法以贊成60票、反對46票，三讀通過。