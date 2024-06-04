【重磅快評】王義川案重初供 陳耀祥害了賴清德

民進黨政策會執行長王義川在政論節目中自爆利用手機訊號定位分析群眾年齡，引起在野黨質疑國家機器監控人民，王後來改口「是用膝蓋想的」；NCC主委陳耀祥被問及此事，強調「名嘴行事風格予以尊重」，曾遭NCC「追殺」的藍委謝龍介怒批雙標。其實，陳耀祥言不及義，反而坐實王義川「案重初供」，監控人民，一點兒也不假。

王義川日前在三立政論節目中暢談如何透過手機數據分析集會遊行的性別與年齡，甚至分析青鳥行動、小草集會與選前造勢的群眾不同，引發政府用數據監控人民的疑慮。王義川見苗頭不對，前天改口稱「去到現場用膝蓋想也知道」。

藍委昨天針對王義川的說詞，質詢NCC主委陳耀祥「膝蓋想之說，是否散布假訊息？」，陳耀祥竟稱沒有什麼散布假訊息，每個名嘴行事風格予以尊重，若有違反事實查證依照相關法規處理。

陳耀祥把王義川的「膝蓋想之說」說成是「名嘴行事風格」，並且予以尊重，這種說詞引來藍委謝龍介不滿。謝在臉書指出，他之前接獲「深喉嚨」爆料，並在中天節目上質疑民進黨動用電信基地台，結果被NCC追殺，並以新聞未查證為由罰中天60萬元，王義川在三立講同樣的事，陳耀祥卻說這是個人風格，中天要罰錢，三立就沒事？

謝龍介在臉書的批判，點出陳耀祥有嚴重失職的問題。王義川自爆利用手機訊號定位分析群眾年齡，後來改口他是用膝蓋想，如果王義川是「黑白講」，那就是散佈不實，NCC自應對三立進行調查，如果確有散布不實情事，就應依法開罰。如同謝龍介在中天爆料，NCC開罰中天60萬元一樣，行政標準豈能因媒體顏色而異？

第二個問題是，如果王義川後來都說自己是用膝蓋想，國安單位、內政部、電信業者也否認提供王資料，陳耀祥又如何斷言王義川「沒有什麼散布假訊息」？這不是尊不尊重名嘴個人風格，而是可能涉及社會秩序維護法、刑法煽惑他人犯罪或違背法令等罪之嫌，陳耀祥怎能輕輕帶過？

事實上，NCC開罰媒體不只中天一件，至少在陳耀祥任內就罰過中視及民視。四年前海軍磐石艦發生官兵集體感染新冠肺炎，中視節目邀請來賓評論，NCC認定節目多次使用「發病」、「生病」等詞語引起公眾恐慌，裁罰50萬元；兩年前NCC針對民視「辣新聞152」節目來賓以「傳言」指稱地方選舉出現不法行為，違反事實查證原則，致損害公共利益，開罰新台幣40萬元，還要求民視啟動自律機制。

可見NCC在陳耀祥擔任主委任內，處理媒體「散佈不實」其實不乏經驗，而且藍綠媒體都曾被開罰、要求檢討，為何在陳耀祥即將卸任前夕反而不能依法處理王義川在三立政論節目中大放厥詞？

陳耀祥一向挺綠，即使到立院開會也要先至民進黨團辦公室走一趙。但陳耀祥再愛民進黨，也不要用錯方法，無視王義川散布不實，放過三立，反而「認證」王義川最初所言利用手機訊號定位分析群眾年齡，其實不假。陳耀祥護三立、護王義川，會不會反而害了民進黨，害了賴清德？