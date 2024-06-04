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原民綠委稱推禁伐補償最近不順 韓國瑜妙問全場大笑

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院長韓國瑜今午針對「原住民保留地禁伐補償條例部分條文修正草案」，在協商過程中，民進黨立委伍麗華說，之前推動禁伐補償都很順，最近不順。韓國瑜隨後問，「現在這個房間裡，你覺得順還是不順？」韓一席話引哄堂大笑。圖／截自國會議事直播
立法院長韓國瑜今午針對「原住民保留地禁伐補償條例部分條文修正草案」，在協商過程中，民進黨立委伍麗華說，之前推動禁伐補償都很順，最近不順。韓國瑜隨後問，「現在這個房間裡，你覺得順還是不順？」韓一席話引哄堂大笑。圖／截自國會議事直播

立法院長韓國瑜今午針對「原住民保留地禁伐補償條例部分條文修正草案」，召集各黨團協商，最後就每年每公頃補償新台幣3萬元改為6萬元無共識，將交付院會表決。此外在協商過程中，民進黨立委伍麗華說，之前推動禁伐補償都很順，最近不順，對於提高禁伐補償金她贊成。韓國瑜隨後問，「現在這個房間裡，你覺得順還是不順？」韓一席話引哄堂大笑，伍回「順啊，越來越順啊」。

民進黨團總召柯建銘說，528後，激情過後該坐下來談。他接著屢提，毀憲亂政、國會香港化，更質疑程序有問題。國民黨團書記長洪孟楷質疑，民進黨是否要推翻協商結論。

民進黨團幹事長吳思瑤說，原民會有說明建議待新內閣審慎評估再通盤考量，大家憂預算排擠，可能會牽一髮動全身。

原民會主委曾智勇表示，原民會明年預算125億左右，如果補償金由3萬升到6萬，幾乎占了預算20%，法定支出70%，幾乎只剩下10%可以照顧原民族人，很多業務無法推動。

主計總處副主計長陳慧娟說，原民會民國114年預算額度是125億，大概增加了15億，但提高補償金會增加20億，會吃掉增加，且還要把113年度施政項目部分額度空出來，怕影響原有業務推動，財源籌措也有壓力。

民進黨團書記長莊瑞雄疑可能會有排擠預算問題，思考是否真要提高到6萬。

立委高金素梅說，5月2日藍白黨團三長支持原民土地轉型正義，她拿朝野協商的結論給柯建銘簽，柯說花太多錢不會簽，令她心裡很難過。她表示，協商已過一個月冷凍期，柯建銘不簽字要等到何年何月，如果已經過了冷凍期，當然可以表決。對於綠營稱需要有行政院版，高金素梅表示，不當黨產條例沒有政院版、促轉條例也沒有政院版。她質疑編列後是否真會排擠到預算，行政院跟主計處應該找財源。

國民黨團總召傅崐萁說，明明立場不同，如果只是各自表述、沒有交集，是損耗時間，有幾百個法案要推動，立法院永遠在空轉？他也批行政部門稱沒有錢，一天到晚講稅收超徵，怎麼會沒有錢？原住民是台灣最早的主人，應給一分尊重，講六輪都沒用，那就訴諸民主程序解決。

柯建銘 民進黨 韓國瑜

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