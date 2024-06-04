打詐四法列政院優先法案 黃國昌：只要有道理絕不吝支持

行政院長卓榮泰昨（3）日宴請民進黨立委，聚焦打詐四法及花東交通三法。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，民進黨歷經超過8年，終於慢吞吞地提出打詐四法，他樂見朝野黨團充分合作討論，只要行政院提出的版本有道理，民眾黨團絕對不吝於支持。

卓榮泰陸續分四梯次宴請民進黨立委，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤昨天說，向詐騙宣戰是全民期待，在司法及法制委員會召委鍾佳濱的主持，民進黨團與民眾黨立委黃珊珊透過充分討論及專業審查，確實成功匯聚共識、踏出好的一步，「朝野破冰真的不容易，但我們不會放棄努力。」

民眾黨立法院黨團上午舉行例行會議，黃珊珊會後受訪時表示，大家本來就是在委員會討論事情，每個法案都會有不同意見，當然要互相溝通。

黃國昌則說，有關詐騙被害人要如何打詐，民眾黨團早從今年二月開始，當時就率先舉行公聽會，結合目前大型詐騙案件的被害人，還有他們成立的自救會，聆聽所有被害人的心聲，同時拜訪調查局、刑事警察局等單位，傾聽基層在第一線打詐面臨的困境。

黃國昌說明，其中就科技偵查手段的部分，放在刑事訴訟法當中規範，還有加重詐欺犯提高刑責的部分，民眾黨團都是率先提出相關呼籲及訴求。

黃國昌表示，大家對詐騙都深惡痛絕，民進黨政府歷經超過8年，終於慢吞吞地推出打詐四法，「我們樂見在打詐這件事情上面，各黨團大家彼此都能充分合作討論」，只要行政院推出的版本有道理，民眾黨團都絕對不吝於支持。