快訊

4種人放屁特別臭！愛健身竟上榜 營養師建議：多吃2蔬菜改善

超商員工「拿滷味鍋煎牛排、電鍋蒸蝦」 網曝嚴重後果：恐害客人過敏

6月首波新品！台灣寶可夢中心推「波克比」4款超Q玩偶、36種鑰匙圈 網讚速度超快

打詐四法列政院優先法案 黃國昌：只要有道理絕不吝支持

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立法院黨團總召黃國昌說，民進黨歷經超過8年終於提出打詐四法，他樂見朝野黨團充分合作討論，只要行政院提出的版本有道理，絕對不吝於支持。聯合報系資料照片
民眾黨立法院黨團總召黃國昌說，民進黨歷經超過8年終於提出打詐四法，他樂見朝野黨團充分合作討論，只要行政院提出的版本有道理，絕對不吝於支持。聯合報系資料照片

行政院長卓榮泰昨（3）日宴請民進黨立委，聚焦打詐四法及花東交通三法。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，民進黨歷經超過8年，終於慢吞吞地提出打詐四法，他樂見朝野黨團充分合作討論，只要行政院提出的版本有道理，民眾黨團絕對不吝於支持。

卓榮泰陸續分四梯次宴請民進黨立委，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤昨天說，向詐騙宣戰是全民期待，在司法及法制委員會召委鍾佳濱的主持，民進黨團與民眾黨立委黃珊珊透過充分討論及專業審查，確實成功匯聚共識、踏出好的一步，「朝野破冰真的不容易，但我們不會放棄努力。」

民眾黨立法院黨團上午舉行例行會議，黃珊珊會後受訪時表示，大家本來就是在委員會討論事情，每個法案都會有不同意見，當然要互相溝通。

黃國昌則說，有關詐騙被害人要如何打詐，民眾黨團早從今年二月開始，當時就率先舉行公聽會，結合目前大型詐騙案件的被害人，還有他們成立的自救會，聆聽所有被害人的心聲，同時拜訪調查局、刑事警察局等單位，傾聽基層在第一線打詐面臨的困境。

黃國昌說明，其中就科技偵查手段的部分，放在刑事訴訟法當中規範，還有加重詐欺犯提高刑責的部分，民眾黨團都是率先提出相關呼籲及訴求。

黃國昌表示，大家對詐騙都深惡痛絕，民進黨政府歷經超過8年，終於慢吞吞地推出打詐四法，「我們樂見在打詐這件事情上面，各黨團大家彼此都能充分合作討論」，只要行政院推出的版本有道理，民眾黨團都絕對不吝於支持。

不過，黃國昌也說，對於詐騙案件在法院判決過輕，看在很多被害人跟社會大眾眼裡，現在還有很多規範不足的地方，而在行政院提出來的相關版本，仍然無法有效地處理這件事情，民眾黨團當然有自己的基本立場，包括後續修法要提出來的動議。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤（左）昨天說，向詐騙宣戰是全民期待，民進黨團與民眾黨立委黃珊珊（右）透過充分討論及專業審查，成功匯聚共識踏出好的一步。圖／取自吳思瑤臉書
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤（左）昨天說，向詐騙宣戰是全民期待，民進黨團與民眾黨立委黃珊珊（右）透過充分討論及專業審查，成功匯聚共識踏出好的一步。圖／取自吳思瑤臉書

民眾黨 民進黨 詐騙

延伸閱讀

黃國昌：柯建銘曾說先處理花東三法 國會改革法案先緩

黃珊珊稱坐下談不能預設前提 柯建銘批藍白合作犯罪卻怪警察

柯文哲預言綠版馬王政爭 柯建銘反嗆「等不到」：只有黃國昌取代民眾黨主席

黃國昌遭NATPA撤獎卻嗆綠 蘇巧慧暗酸：凡走過必留痕跡

相關新聞

再生醫療法三讀通過 民團指3大隱憂「問題才開始」

再生醫療法今日三讀通過，規範醫療機構、醫師對病人執行再生醫療技術、使用再生醫療製劑的行為，總統令頒布後新法將可立即施行。...

藍委憂花東三法「黑掉了」 韓國瑜都說不急於一時

國民黨團總召傅崐萁日前稱花東交通三法7月16日以前一定要三讀通過，但今日又說，黨內一定是有完全共識才推動，修法態度出現轉...

香格里拉對話落幕 外交部：賴總統多次表達兩岸對話意願

於新加坡舉行的第21屆香格里拉對話會日前落幕，外交部表示，中國國防部長於會中針對兩岸關係的非理性言論，曲解我政府立場，甚...

美眾院撥款委員會預算草案 擬軍援台5億美元但仍非最終通過版本

美國聯邦眾議院撥款委員會4日將審查國務院及對外國明年度預算，據其釋出的草案摘要，拜登政府將花費33億美元支持以色列，在印...

打詐四法列政院優先法案 黃國昌：只要有道理絕不吝支持

行政院長卓榮泰昨天宴請民進黨立委，聚焦打詐四法及花東交通三法，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，民進黨歷經超過八年，終於...

中共圍台軍演後賴清德視導東部部隊 背後有其戰略意義

賴清德總統520就任後，中共解放軍隨即展開5月23日起展開對台為期2天的「聯合利劍—2024A」軍演；而中共軍演落幕後，賴總統5月28日前進東台灣視導陸、海、空三軍部隊。賴總統在中共圍台軍演後，選擇前往東部國軍部隊視導，除了慰勞部隊在中共軍演期間的辛勞，背後其實有其戰略意義。台灣東部的戰略價值，已悄悄轉變。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。