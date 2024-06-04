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黃國昌：柯建銘曾說先處理花東三法 國會改革法案先緩

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨立法院黨團總召柯建銘（左）與民眾黨立法院黨團總召黃國昌（右）。本報資料照片
民進黨立法院黨團總召柯建銘（左）與民眾黨立法院黨團總召黃國昌（右）。本報資料照片

國民黨立法院黨團總召傅崐萁力推花東交通三法，民進黨立法院黨團總召柯建銘昨（3）日喊話，如果撤回三大法案，大家可以坐下來談。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天反批，柯建銘前後態度反覆，當初堅持處理花東三法，國會改革的法案可以緩一緩，民眾黨團主張留待新任交通部長上任，然後再來進行進一步的評估。

民眾黨立法院黨團上午舉行例行會議，黃國昌接近中午時接受媒體聯訪時指出，柯建銘的態度前後反覆，過去在立法院長韓國瑜主持的黨團協商，柯建銘說要先處理花東快速道路及環島高鐵，「國會改革的法案可以緩一緩」，甚至連傅崐萁都出面指控，柯建銘竟然要用賄賂的方式，阻擋國會改革法案的推進。

黃國昌說明，民眾黨團在這個會期，提出多項優先法案，「我們跟在野黨所在合作的法案有三大重點：國會改革、吹哨者保護法、財政收支劃分法」，只要是攸關台灣的民主制度、司法改革與財政繼續，都是民眾黨團列為最優先、最重要的法案。

黃國昌表示，花東交通的3個特別條例，各自都有其合理性與可行性，其中在花東快速道路的部分，民眾黨團已經講得非常清楚，就是不贊成使用特別預算的方式，「我們要求必須恪守財政紀律，這個是我們向來的主張」，至於環島高速鐵路的部分，則要留待新任交通部長上任，表達出專業看法以後，再來進行進一步的評估。

另外，立法院上周三讀通過國會改革法案，傅崐萁揚言要清查過去8年的所有弊案，民眾黨主席柯文哲昨天說，轉型正義有3個原則，分別是解決現在的問題、避免以後再發生、追究過去的責任，重點是順序要對，有疑慮的案子，該查就要查，「重點是讓未來不再發生，這不是民眾黨的第一優先」，遭到質疑是要藉此撕掉「小藍」標籤。

黃國昌回應，打從這屆新國會運作以來，民眾黨團秉持的基本態度，就是就事論事，對於立法委員來講，本來就要好好地監督行政機關，避免行政機關違法濫權、貪汙腐敗，本來就是一個立委，本身應該要盡到的職責。

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