立院程委會再封殺NCC人事 國民黨團：在等卓榮泰態度

國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥等4委員任期將於7月31日屆滿，立法院程序委員會今（4）日處理報告事項時，國民黨團再度提案封殺由行政院前院長陳建仁提名的4位NCC委員名單。

立法院程序委員會今天處理報告事項，國民黨團首席副書記長林思銘提案，不予增列民進黨團黨提案增列有關「台灣地區與大陸人民關係條例第9條及第91條條文修正草案」等9案，以及行政院函送4名NCC委員提名名單一案。

儘管民眾黨立委林國成缺席程序委員會，但今天委員會主席為民進黨立委沈發惠，民進黨團僅8人，國民黨團則有9人，最終國民黨憑藉人數封殺民進黨團部分提案。

國民黨團不僅一次於程序委員會封殺NCC委員提名名單，國民黨團書記長洪孟楷多次公開表示，該名單為陳建仁所提，現任院長為卓榮泰，應由卓榮泰提名單或是背書。

另外，民進黨立委郭昱晴提案，將議事處排在第23案總統咨請考試委員同意案，移到報告事項第2案，沈發惠也表示，依照往例都是把總統咨請列在第2案；但國民黨團有異議，經表決後，反對多於同意，此案維持在第23案。