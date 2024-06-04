再生醫療雙法三讀 邱議瑩：努力近10年嘉惠更多病人

立法院會今（4）日三讀通過再生醫療雙法。民進黨立委邱議瑩說，努力近10年終於完成再生醫療雙法三讀，除用於癌症治療，也可修復脊髓細胞等，嘉惠更多病人，提供明確法源依據，以保障患者。

立法院會今天三讀通過再生醫療雙法，新法賦予再生醫療研究發展、技術管理、細胞源頭管等法源依據。新法明定，執行再生技術前應進行並完成人體試驗，非醫療機構不得執行再生醫療，違者最高處新台幣2000萬元罰鍰。

抗癌成功的邱議瑩在法案三讀後發言表示，2015年台灣一名鼻咽癌四期的病友Casper在國發會平台發起連署「癌症免疫細胞療法修法法案」，希望將病友留在台灣治療，5000人門檻僅花8天就成案。從2015年連署推動那一天，她也正式研議推動癌症細胞免疫法案。

邱議瑩說，從草擬「特管辦法」到推動再生醫療雙法，她努力近10年時間。三讀後除用於癌症治療外，細胞治療可應用的疾病治療增多，如利用細胞治療急性心肌梗塞、心肌炎、腦中風，或者用來修復受損的脊髓細胞、膝關節軟骨缺損、糖尿病慢性傷口等，近來細胞治療的修復在台灣已有初步成效。

邱議瑩指出，這些再生醫療相關治療技術、適應症的品質跟效用如果能提升，再加上醫療院所業者有多元參與管道，未來在法規完善的管理下，將會嘉惠更多病人，讓病人有更多一種醫療選擇，並提供明確的法源依據，為患者帶來更好保障。

邱議瑩表示，再生醫療製劑條例三讀通過後，讓病人有更多接受尖端治療的選擇，也會因再生醫療製劑量產，而降低治療費用，減少家庭負擔。繼日本、韓國後，台灣將成為亞洲第3個為再生醫療制定專法，並進行管理的國家，將正面助益台灣推行接軌國際間再生醫療的發展，共創多贏局面。

國民黨立委陳菁徽說，作為第一線臨床醫師，很榮幸見證再生醫療雙法通過的歷史時刻，台灣醫療以高品質聞名全球，近年再生醫療技術突飛猛進，在組織修復、慢性疾病治療都有很大潛力；癌症長久以來是台灣人死亡主因，許多病患和家屬面對癌症、罕見疾病時，把希望寄託在這項科技上。

陳菁徽表示，第11屆立法院在第1會期就加緊腳步、成功三讀通過再生醫療雙法，將有更全面法規、監管機制保障安全性、品質與有效性，未來面對重症、難症、罕見疾病，多一個嘗試的機會，讓患者可安全、即時接受醫療技術協助。

民眾黨立委陳昭姿說，過去30年她都在癌症醫院工作，沒想到有機會見證再生醫療雙法三讀通過，醫療是進步快速的領域，但加諸於人體的治療必須經過安全與療效的把關。再生醫療費用動輒百萬以上，因此她堅持要在條文中，除維護病人權益外，還要加入考量醫療倫理。