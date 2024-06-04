藍委憂花東三法「黑掉了」 韓國瑜都說不急於一時

國民黨團總召傅崐萁日前稱花東交通三法7月16日以前一定要三讀通過，但今（4）日又說，黨內一定是有完全共識才推動，修法態度出現轉折。據了解，其實當初簽共提立法院長韓國瑜曾表態，重大建設不急於一時，應再聽聽各方意見。今天在國民黨團大會也有立委認為，法案已經被貼上錢坑標籤「已經黑掉了」，不能冒然闖關。

立法院長韓國瑜日前宴請國民黨立委，希望大家暫緩推動爭議性法案，也讓花東交通三法增添變數。國民黨團今天舉行黨團大會進行討論，賴士葆會後受訪直言，大家有不同聲音，覺得需要再討論，沒有共識之前，應該不會付諸表決。

至於會期延會結束前是否有機會三讀，賴士葆直言，「我沒辦法回答這件事情」，但他在黨團大會建議，包括環境影響評估、可行性評估、財務分析，以及一些技術問題等，都再好好研究；因此，他建議召開產官學專家會議，委員與專家一起討論，討論一兩場再回過來討論。賴士葆說，他的建議得到不少立委認可，大家覺得說，實際內容不是那麼的清楚，又要進入深水區了。

國民黨立委徐巧芯說，針對會有衝突跟爭議的法案希望稍微延宕，先前議場四次衝突，所有委員包含國民黨、民進黨、民眾黨，應該都是精疲力盡。當初在國會改革五法還未進一讀時，在黨團大會就有共識是國會改革五法或較有政治性爭議的，跟民生法案要並進同行，很早的時候就有默契。比如國會改革五法會搭配三到五項民生法案，這樣才能讓人民有感。

據了解，國民黨立委魯明哲在會中建議，「不要一口氣通過，可以分批通過」，例如「花東快速公路建設特別條例」草案可以先通過，但國道六號東延花蓮、環島高鐵特別條例應該先暫緩。另有藍委質疑，法案已經被貼上錢坑標籤，「已經黑掉了」，應該需要更多說明，不能冒然闖關。

另外，有關韓國瑜希望暫緩爭議性法案，立院人士表示，花東交通三法過去一直是韓國瑜的主張，所以當時傅崐萁在找韓國瑜共提時，雖然幕僚有提醒要注意院長的議事中立性，但韓國瑜認為，這是他個人一貫的主張，沒有什麼不可以討論。也由於韓國瑜簽下了共提案，讓當時站在一旁的立院副院長江啟臣，為避免被外界做不同調的文章，也跟著籤下共提。

不過，立院人士也說，雖然韓國瑜強調民生議題優先，政治性的法案放在後，但韓國瑜卻認為花東交通三法是重大建設，不用急於一時，甚至在520之前的朝野協商中就曾明確表示，這三項法案也許應該等新內閣上台後，聽聽新任交通部長的意見，大家再來討論。