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再生醫療法三讀通過 民團指3大隱憂「問題才開始」

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
延宕多年的「再生醫療法」案，上午在朝野黨團共識中三讀通過，民進黨立委在立法院議場內舉牌祝賀。民間監督健保聯盟發言人滕西華提出三大隱憂。本報資料照片
延宕多年的「再生醫療法」案，上午在朝野黨團共識中三讀通過，民進黨立委在立法院議場內舉牌祝賀。民間監督健保聯盟發言人滕西華提出三大隱憂。本報資料照片

再生醫療法今日三讀通過，規範醫療機構、醫師對病人執行再生醫療技術、使用再生醫療製劑的行為，總統令頒布後新法將可立即施行。民間監督健保聯盟發言人滕西華指出，再生醫療法三讀通過後「問題才正要開始」，從罰款金額、資訊透明度、子法授權等問題，暴露出再生醫療法的三大隱憂。

再生醫療法規範醫療機構、醫師對病人執行再生醫療技術、使用再生醫療製劑的行為。滕西華表示，此次三讀通過版本與先前的版本內容改善許多，衛福部前部長薛瑞元聽取各界聲音，版本已做出改變，但仍然有幾個關鍵擔憂會影響後續運作。

第一項隱憂是，再生醫療法明定，非醫療機構執行再生醫療或為再生醫療廣告處罰至最高2000萬元；醫療機構則是有違法執行醫療機構則最高罰200萬。

滕西華表示，現行許多民眾多去找合格醫療院所施作再生醫療的療程，依國外經驗，執行再生醫療出現問題的場域，大多不是發生在「非醫療機構」，如過往俗稱的密醫等。以日本為例，日本部分醫療院所同樣提供再生醫療，但該院的再生醫療資源與能力，甚至是資訊揭露統統不足，導致患者出現不良反應，甚至身體傷害。

滕西華說，當執行再生醫療的醫療院所「不具能力」，也未能妥善執行醫療時，再生醫療法只針對醫療機構祭出200萬的罰則，而患者若要執行再生醫療，其醫療費用從百萬到千萬元都有，罰則與患者支付的醫療費用「完全不成比例」。

滕西華說，再生醫療第二項隱憂是，其成效應該完善公布，病人尋求再生醫療時，往往都是病情危急生命，或在現行治療上有不足時，但是現在資訊揭露上有嚴重的資訊不對等，患者到底是「買到希望？還是買到破滅？」

滕西華說，再生醫療目前採特管辦法管理，政府並沒有提供有效性的分析，特管辦法上路5年，也看不見清楚的再生醫療療效為何，從此可見政府在病人權益以及醫療機構的利益上，政府仍偏愛醫療機構，提供病人權益的保障相對低落，她說，健保署會公布醫療院所的品質，但是特管辦法卻沒有提供各醫療院所，執行再生醫療的收費、有效性、又或是公布各醫療院所執行再生醫療的狀況，令人遺憾。

第三項隱憂為再生醫療法母法通過後，還有16項子法要推動。滕西華呼籲，後續子法的訂定，要設下更嚴謹的監督，盼立法院應為子法、施行細則等把關，將子法的「備查」改為「審查」，不要三讀通過後，立法院就撒手不管，不應該在重要的法規上，全部授權給主管機關訂定。

滕西華說，再生醫療法現在只排除人類以外的「異種」細胞，如雞、豬、羊等，並沒有排除「異體」細胞。現行絕大多數國家的再生醫療技術發展，都還是在自體細胞的階段，異體細胞源自於患者以外的對象，她認為，還需要嚴謹的人體試驗佐證，呼籲後續子法訂定，一定要有更嚴謹規範。

另，美國電影「姊姊的守護者」講述主角安娜自出生後，一直是患有嚴重疾病的姐姐凱特的捐贈者，無條件捐贈血液、臍帶及骨髓等能夠延續生命的身體一部分。我國雖然將細胞治療的提供者排除胎兒，避免道德疑慮，並且針對未成年人等細胞提供者，增加要有書面同意書、意書新增公證程序，加強權益保障。

滕西華說，雖然有公證程序，但是沒有具有醫療專業團體提供醫界，僅有法律背景的公證人，也不見得全面了解醫療程序及其爭議，不見得可以增加保障，應該在子法規範清楚公證程序所需。

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