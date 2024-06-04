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中國策畫駭客攻擊帛琉？外交部：台灣感同身受

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
帛琉近期遭駭客攻擊，2萬份政府文件被竊，帛琉政府指控中國策畫網攻。此為示意圖。路透
帛琉近期遭駭客攻擊，2萬份政府文件被竊，帛琉政府指控中國策畫網攻。此為示意圖。路透

外傳友邦帛琉2024年3月被駭客攻擊，超過2萬份政府文件外洩，包含台帛關係細節的文件。帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）表示，所有跡象都指向是中國策畫網攻。對此，外交部今表示，對於帛琉遭受網路攻擊感同身受。

外交部今舉行例行記者會。外交部指出，外交部注意到友邦帛琉近期遭受網路攻擊一事，已掌握相關資訊並透過駐館瞭解相關情形。我國對有心人士及駭客組織破壞全球網路安全秩序的行為，表達嚴厲譴責。

外交部表示，台灣面臨網路攻擊的威脅次數遠高於全球平均，對友邦帛琉遭受網路攻擊更感同身受，將持續提供相關協助，包括我國透過在帛琉設立「台灣數位機會中心」及「全球合作暨訓練架構」等計畫提供帛琉資訊能力建構及網路安全人才培訓等，未來也將持續與太平洋友邦及理念相近國家合作，強化數位韌性及對抗威權主義滲透，致力維護以規則為基礎的國際秩序，進一步嚇阻威權主義透過網路攻擊擴張的野心。

外交部 帛琉 網路攻擊

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