快訊

IG出現超惱人廣告！官方推「看完廣告才能往下滑」 網怒喊刪APP

落腳高雄！劉揚偉攜手黃仁勳建置「台灣先進算力中心」 驅動三大智慧平台

海底撈員工自薦為客顧狗卻「活活悶死牠」！事後態度大反轉：我們不允許帶狗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

香格里拉對話落幕 外交部：賴總統多次表達兩岸對話意願

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
中國國防部長董軍2日在新加坡香格里拉對話發言時，嚴批賴清德就職演說赤裸裸暴露出「謀獨」；他並指責美國「不斷虛化掏空一中原則，歪曲事實」。路透
中國國防部長董軍2日在新加坡香格里拉對話發言時，嚴批賴清德就職演說赤裸裸暴露出「謀獨」；他並指責美國「不斷虛化掏空一中原則，歪曲事實」。路透

於新加坡舉行的第21屆香格里拉對話會日前落幕，外交部表示，中國國防部長於會中針對兩岸關係的非理性言論，曲解我政府立場，甚至威脅動武，無助兩岸關係的良性發展，並強調，賴總統多次表達溝通的意願，願意以互利共榮為目標，進行兩岸對話交流。

外交部今舉行例行記者會。針對一年一度的香格里拉對話於2日落幕，外交部表示，中國國防部長在「香格里拉對話」針對兩岸關係的非理性言論，曲解我政府立場，甚至威脅動武。中國挑釁的言論和舉動威脅台灣和周邊國家，衝擊印太和台海的和平穩定，既無法獲得國際認同，也無助兩岸關係的良性發展。

外交部表示，我國感謝國際社會及「香格里拉對話」持續關注台海和平穩定，更感謝美、日、菲、加、澳、歐盟等國與會代表在會中公開關切台海情勢。政府將持續爭取參與包括「香格里拉對話」等各類國際對話論壇或機制。

此外，外交部強調，我國一貫的政策立場，是致力於維持台海和平，賴總統多次表達溝通的意願，願意以互利共榮為目標，進行兩岸對話交流。外交部呼籲中國與台灣應共同肩負維護和平的責任，推動兩岸關係良性發展。

台海 外交部 香格里拉

延伸閱讀

美國會有望提軍事融資援台 外交部：密切關注後續發展

現任總統子女首例！杭特涉非法持槍出庭 拜登聲援：我是總統也是父親

獲報性騷未積極作為被監院糾正 外交部：痛定思痛

前駐菲大使當面讚女下屬「胸很漂亮」 監院通過彈劾

相關新聞

再生醫療法三讀通過 民團指3大隱憂「問題才開始」

再生醫療法今日三讀通過，規範醫療機構、醫師對病人執行再生醫療技術、使用再生醫療製劑的行為，總統令頒布後新法將可立即施行。...

藍委憂花東三法「黑掉了」 韓國瑜都說不急於一時

國民黨團總召傅崐萁日前稱花東交通三法7月16日以前一定要三讀通過，但今日又說，黨內一定是有完全共識才推動，修法態度出現轉...

香格里拉對話落幕 外交部：賴總統多次表達兩岸對話意願

於新加坡舉行的第21屆香格里拉對話會日前落幕，外交部表示，中國國防部長於會中針對兩岸關係的非理性言論，曲解我政府立場，甚...

美眾院撥款委員會預算草案 擬軍援台5億美元但仍非最終通過版本

美國聯邦眾議院撥款委員會4日將審查國務院及對外國明年度預算，據其釋出的草案摘要，拜登政府將花費33億美元支持以色列，在印...

中國策畫駭客攻擊帛琉？外交部：台灣感同身受

外傳友邦帛琉2024年3月被駭客攻擊，超過2萬份政府文件外洩，包含台帛關係細節的文件。帛琉總統惠恕仁（Surangel ...

美國會有望提軍事融資援台 外交部：密切關注後續發展

針對美國聯邦眾議院撥款委員會審議的預算法案有意對台提供軍事融資，外交部今表示，美國國會長期對台灣跨黨派支持有目共睹，接下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。