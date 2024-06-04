聽新聞
test
0:00 / 0:00
香格里拉對話落幕 外交部：賴總統多次表達兩岸對話意願
於新加坡舉行的第21屆香格里拉對話會日前落幕，外交部表示，中國國防部長於會中針對兩岸關係的非理性言論，曲解我政府立場，甚至威脅動武，無助兩岸關係的良性發展，並強調，賴總統多次表達溝通的意願，願意以互利共榮為目標，進行兩岸對話交流。
外交部今舉行例行記者會。針對一年一度的香格里拉對話於2日落幕，外交部表示，中國國防部長在「香格里拉對話」針對兩岸關係的非理性言論，曲解我政府立場，甚至威脅動武。中國挑釁的言論和舉動威脅台灣和周邊國家，衝擊印太和台海的和平穩定，既無法獲得國際認同，也無助兩岸關係的良性發展。
外交部表示，我國感謝國際社會及「香格里拉對話」持續關注台海和平穩定，更感謝美、日、菲、加、澳、歐盟等國與會代表在會中公開關切台海情勢。政府將持續爭取參與包括「香格里拉對話」等各類國際對話論壇或機制。
此外，外交部強調，我國一貫的政策立場，是致力於維持台海和平，賴總統多次表達溝通的意願，願意以互利共榮為目標，進行兩岸對話交流。外交部呼籲中國與台灣應共同肩負維護和平的責任，推動兩岸關係良性發展。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言