香格里拉對話落幕 外交部：賴總統多次表達兩岸對話意願

於新加坡舉行的第21屆香格里拉對話會日前落幕，外交部表示，中國國防部長於會中針對兩岸關係的非理性言論，曲解我政府立場，甚至威脅動武，無助兩岸關係的良性發展，並強調，賴總統多次表達溝通的意願，願意以互利共榮為目標，進行兩岸對話交流。

外交部今舉行例行記者會。針對一年一度的香格里拉對話於2日落幕，外交部表示，中國國防部長在「香格里拉對話」針對兩岸關係的非理性言論，曲解我政府立場，甚至威脅動武。中國挑釁的言論和舉動威脅台灣和周邊國家，衝擊印太和台海的和平穩定，既無法獲得國際認同，也無助兩岸關係的良性發展。

外交部表示，我國感謝國際社會及「香格里拉對話」持續關注台海和平穩定，更感謝美、日、菲、加、澳、歐盟等國與會代表在會中公開關切台海情勢。政府將持續爭取參與包括「香格里拉對話」等各類國際對話論壇或機制。

此外，外交部強調，我國一貫的政策立場，是致力於維持台海和平，賴總統多次表達溝通的意願，願意以互利共榮為目標，進行兩岸對話交流。外交部呼籲中國與台灣應共同肩負維護和平的責任，推動兩岸關係良性發展。