快訊

IG出現超惱人廣告！官方推「看完廣告才能往下滑」 網怒喊刪APP

落腳高雄！劉揚偉攜手黃仁勳建置「台灣先進算力中心」 驅動三大智慧平台

海底撈員工自薦為客顧狗卻「活活悶死牠」！事後態度大反轉：我們不允許帶狗

民團關注打詐專法進度 憂檢舉條款適得其反

中央社／ 台北4日電

行政院推出「打詐4法」，民間司改會等民間團體今（4）日表示，根據院版打詐專法規定，凍結帳戶規範混亂且欠缺救濟程序，而且當中的檢舉條款，恐徒增基層警察負擔或適得其反，呼籲各界關注。

行政院會5月9日通過「打詐專法」詐欺犯罪危害防制條例草案，及科技偵查及保障法草案、通訊保障及監察法部分條文修正草案及洗錢防制法修正草案3配套修法與立法，草案送立法院審議。立法院內政委員會5日將排審行政院函請審議詐欺犯罪危害防制條例草案等案。

對此，民間司法改革基金會常務董事林俊宏、台灣人權促進會副秘書長周冠汝、台灣警察工作權益推動協會常務理事蕭仁豪等人，今天在立法院召開記者會，質疑詐欺犯罪危害防制條例草案的檢舉條款，恐徒增基層警察負擔，或甚適得其反等，另外凍結帳戶的規範混亂且欠缺救濟程序，疑似涉詐就剝奪金融信用。

關於通訊保障及監察法部分條文修正草案部分，民間團體擔心會侵害隱私、資訊自主，希望立法院要嚴格把關，行政院要提出人權影響評估。

在打詐專法部分，與會民間團體說明，草案中關於防制詐欺犯罪有功人員的獎勵機制，從基層員警觀點來看有定義不明情形，除實務上常見對辦案獎金分配爭議事件，也可能對負責不同項目的人員不盡公平，影響實際政策運作。獎金制度雖可提升舉報意願增加線報，但後續是否造成額外工作負擔或法律爭議，也需審慎考量。

民間團體指出，草案中用限制假釋來打擊犯罪，恐在目的與手段上有不當的連結，況且目前刑法對詐欺累犯已有加重刑度的規定，若再對假釋條件加以限制，恐有雙重懲罰之嫌，甚至可能處罰到處於社會底層、被詐騙集團利用的弱勢青少年族群。

院版草案規定，為處理詐欺犯罪防制緊急案件，及時防制民眾接觸詐欺網站，各目的事業主管機關及司法警察機關認有即時處置的必要時，得令網際網路接取服務提供者為停止解析或限制接取的處置。

民間司改會等團體說，為確保緊急封網機制不受濫用，而侵害言論自由與網路自由，在相關發動門檻與事後審查規範尚未制定之前，不應縱容無所拘束的封網空白支票合法化。

行政院 詐欺 警察

延伸閱讀

卓榮泰夜宴綠委 指花東交通三法非常窒礙難行

延宕多年的「再生醫療法」 立法院今三讀通過

卓榮泰宴請綠委！打詐4法列為最優先 盼本會期三讀

網蒐「打詐四法」卻入詐團陷阱 洪孟楷疑政府打詐決心

相關新聞

再生醫療法三讀通過 民團指3大隱憂「問題才開始」

再生醫療法今日三讀通過，規範醫療機構、醫師對病人執行再生醫療技術、使用再生醫療製劑的行為，總統令頒布後新法將可立即施行。...

藍委憂花東三法「黑掉了」 韓國瑜都說不急於一時

國民黨團總召傅崐萁日前稱花東交通三法7月16日以前一定要三讀通過，但今日又說，黨內一定是有完全共識才推動，修法態度出現轉...

香格里拉對話落幕 外交部：賴總統多次表達兩岸對話意願

於新加坡舉行的第21屆香格里拉對話會日前落幕，外交部表示，中國國防部長於會中針對兩岸關係的非理性言論，曲解我政府立場，甚...

美眾院撥款委員會預算草案 擬軍援台5億美元但仍非最終通過版本

美國聯邦眾議院撥款委員會4日將審查國務院及對外國明年度預算，據其釋出的草案摘要，拜登政府將花費33億美元支持以色列，在印...

黃國昌：柯建銘曾說先處理花東三法 國會改革法案先緩

國民黨立法院黨團總召傅崐萁力推花東交通三法，民進黨立法院黨團總召柯建銘昨天喊話，如果撤回三大法案，大家可以坐下來談。民眾...

立院程委會再封殺NCC人事 國民黨團：在等卓榮泰態度

國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥等4委員任期將於7月31日屆滿，立法院程序委員會今天處理報告事項時，國民黨團再度提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。