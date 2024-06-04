卓榮泰夜宴綠委 指花東交通三法非常窒礙難行

民進黨政府在520後強化行政、立法聯軍，行政院長卓榮泰昨起分4梯次夜宴綠委，首場邀集教育及文化、交通委員會成員出席，相關首長也到場。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤透露，參與中的關鍵議題是「打詐四法」、「花東交通三法」，打詐四法目前已看到好的在野合作開始，花東三法在財源籌措、交通評估都還付之闕如，非常窒礙難行，盼在野不能粗糙立法。

吳思瑤指出，整場餐敘的關鍵議題是「打詐四法」，卓盼行政立法一體，分競合擊向詐騙集團宣戰，綜合多元政策工具打擊詐騙；目前打詐四法在內政、司法委員會分頭審查，盼透過多元交流對話，匯聚修法和立法共識，除執政黨努力推動外，跟在野合作也不可偏廢，盼在本會期完成，回應社會期待。

被問到打詐四法修正朝野是否有共識，她強調，國會擴權法案引發朝野激烈攻防後，執政黨釋出善意，盼坐下來對話、展開合作，民進黨團記者會也不斷遞出橄欖枝。

他說，目前所有相關法案都會在本周詢答進入逐條，感謝民眾黨委員黃珊珊、總召黃國昌到場討論條文討論，有歧異就花時間磋商出好的條文內容，昨天在洗錢法制法討論中非常有效率，議案溝通有品質，這就是朝野合作好的開始，從民生必需的法案，民進黨願意跟任何政黨強化合作。

吳思瑤續指，另個關鍵詞就是「花東交通三法」，聚焦財政能否負擔，交通評估期程是否可行，包括可行性評估到綜合規畫到環評，若經原住民族部落還須諮商，這些程序有沒有辦法在三個法案來進行？目前這三法在財源籌措、交通評估都還付之闕如，非常窒礙難行，若逾越行政權限，立委不能粗糙立法。

「每天都是戰鬥的日子，但要保持善意溝通。」吳思瑤說，外界都說執政黨要轉守為攻，這是過度解讀，黨團無意攻擊，而是指行政團隊上路後，黨團擁有更多議案話語權，能推出政策端給社會，是攻守俱佳，在誠意前提下跟在野擴大合作。