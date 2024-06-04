王義川改口稱資料「用膝蓋想」 柯文哲嗆出來認罪就好

民進黨政策會執行長王義川先前指稱，手機訊號定位可以分析立法院外聚集群眾，事後卻改口「是用膝蓋想的」。民眾黨主席柯文哲今（4）日說，王義川認罪就好，囉哩八唆那麼多幹什麼。

立法院會5月處理國會改革法案，場外聚集群眾抗議違反程序正義，王義川事後在政論節目指稱，可以利用手機訊號的定位分析群眾年齡，引起在野黨質疑國家機器監控人民，王義川則緊急改口「是用膝蓋想的。」

民眾黨立法院黨團上午舉行例行會議，柯文哲會後受訪時僅說，「哎唷，叫他認罪就好了，囉哩八唆，講那麼多幹什麼。」

媒體詢問，立法院三讀通過國會改革法案，國民黨立法院黨團總召傅崐萁揚言，未來要清查過去八年的所有弊案，民眾黨團沒有當作第一優先，還有先前表態不支持成立國會特偵組，是否想要藉此撕掉「小藍」標籤，柯文哲皆未有回應，隨即快步離開立法院。