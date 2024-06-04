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賴清德出席電腦展 承諾政府會穩定供電並建立資料中心

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
賴清德總統上午出席「2024台北國際電腦展開幕典禮」，強調政府一定會穩定供電、建立屬於台灣的資料中心。記者林俊良／攝影
賴清德總統上午出席「2024台北國際電腦展開幕典禮」，強調政府一定會穩定供電、建立屬於台灣的資料中心。記者林俊良／攝影

賴清德總統上午出席2024台北國際電腦展開幕典禮，致詞表示，今年電腦展非常特別，還沒開幕就是各方焦點，展期的每一天都有巨星表演，台灣上空光芒萬丈。

賴清德代表國人感謝來自全球貴賓的蒞臨參加，尤其是台北市電腦公會為全球三大電腦公會，也是唯一沒有受到疫情影響每年都有舉辦電腦展的單位，台北國際電腦展是科技界、外貿、新創界重要的舞台與展現平台，造福台灣全世界。

他強調除了祝福感謝，也號召各位成為打造台灣人工智慧島一份子。並補充政府一定會穩定供電、多元綠電、建立屬於台灣的資料中心；並且建置超級電腦，也感謝輝達創辦人黃仁勳捐贈第一台超級電腦給台灣，還有台積電，政府也會提供超級電腦給各界使用；強調會繼續培養AI、晶圓、半導體與人工智慧的人才，實現讓台灣成為人工智慧島的目標實現。

陪同賴總統出席的還有經濟部長郭智輝、數位發展部長黃彥男等官員。外貿協會董事長黃志芳、台北市電腦公會理事長彭双浪先後代表主辦單位上台致詞。

賴清德總統（前中）上午出席國際電腦展開幕典禮，經濟部長郭智輝（右二）、數位發展部長黃彥男、外貿協會董事長黃志芳（左一）、台北市電腦公會理事長彭双浪（前左二）等人一同出席。記者林俊良／攝影
賴清德總統（前中）上午出席國際電腦展開幕典禮，經濟部長郭智輝（右二）、數位發展部長黃彥男、外貿協會董事長黃志芳（左一）、台北市電腦公會理事長彭双浪（前左二）等人一同出席。記者林俊良／攝影
賴清德總統（右三）上午出席2024台北國際電腦展開幕典禮，並參觀台灣廠商攤位，表達政府以行動支持。記者林俊良／攝影
賴清德總統（右三）上午出席2024台北國際電腦展開幕典禮，並參觀台灣廠商攤位，表達政府以行動支持。記者林俊良／攝影

北市 賴清德 黃彥男

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