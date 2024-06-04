黃珊珊稱坐下談不能預設前提 柯建銘批藍白合作犯罪卻怪警察

藍白聯手共推國會改革法案三讀，後續還有花東交通三法和黨產條例，綠連日喊話「坐下來談」，但民眾黨團副總召黃珊珊要求不能先預設前提。對此，民進黨團總召柯建銘說，不是預設前提，是民眾黨主席柯文哲說「我們沒跟他們協商」，但立法院各黨間應互相說服，怎麼可能捧著法案去跟他解釋，「民眾黨不是巨嬰吧？」

黃珊珊今指出，大家都可以坐下來談，只要對法案有不同想法，本來就該協商，立院有非常多協商溝通的管道，每一個法案在委員會審完也要協商，不是沒有談，是都在協商，只是大家有沒有拿出誠意；談及柯建銘盼民眾黨撤回三大錢坑法案，黃冷回，如果有前提，就不叫做有誠意。

「不是預設前提阿！是柯文哲說我們沒跟他們協商，民眾黨不是巨嬰吧？」柯建銘指出，這種擴權違憲的東西（指藍白聯手推動國會改革法案）很清楚，要怎麼協商，自1月15日民眾黨團總召黃國昌開記者會說要國會改革，就看得出來。

柯建銘進一步比喻，藍白合作犯罪，卻怪警察沒有來協商、勸導，變成警察的錯、警察殺人，這對嗎？「你不是巨嬰嗎？這不是巨嬰，什麼才是巨嬰。」

柯建銘指出，很多憲政原則、法理原則民眾黨都很清楚，法案沒違憲的部分可以來談，透過委員會審議表示出來，各黨立場互相說服，或在朝野協商互相說服，怎麼可能要捧著所有法案去跟他請示，立院從來不是這種樣態。他批評，柯文哲擅長說謊再說謊、推卸責任，不必再搞這套，大家都看得懂。

傳出因黃國昌態度強硬，不排除跳過黃國昌，與民眾黨其他委員談合作？柯建銘仍稱，尋求各種可能和民眾黨合作。