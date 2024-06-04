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卓榮泰：記得六四 民主自由人權不是遙遠的口號

中央社／ 台北4日電
六四事件35週年，行政院長卓榮泰今天說，大家會繼續記得六四，用記憶提醒彼此。記者林伯東／攝影
六四事件35週年，行政院長卓榮泰今天說，大家會繼續記得六四，用記憶提醒彼此。記者林伯東／攝影

六四事件35週年，行政院長卓榮泰今天說，大家會繼續記得六四，用記憶提醒彼此，民主、自由和人權不是遙遠的口號，而是不斷追求、努力堅持的生活方式；他期望有一天，世界上的每個角落都找回自由的記憶。

卓榮泰今天透過臉書發文表示，台灣也曾經走過威權的時代，在幾代人的努力下，把被遺忘的日子找回來，也把被遺忘的名字一個個記起來。

他說，大家會繼續記得六四，用記憶提醒彼此，民主、自由和人權不是遙遠的口號，而是不斷追求、努力堅持的生活方式。

卓榮泰說，即便道路艱辛、但絕不孤單，台灣會和所有懷抱相同理念的人們站在一起。期望有一天，世界上的每個角落都找回自由的記憶。

行政院發言人陳世凱也透過臉書發文表示，回顧歷史，總有些悲劇讓人難以忘懷。1989年6月，許多年輕的面孔，懷抱著理想與希望聚集在天安門廣場上，他們在35年前綻放的熱情和信念至今仍歷歷在目，不曾消逝。

陳世凱說，台灣民主化以來，經歷了風雨，也見證了自由與民主的蓬勃發展。珍惜每個得來不易的進步，也明白這些成果背後，都有無數人的努力與堅持。

他說，香港自「國安法」實施以來，甚至有媒體直接將頭版留白，來應對當前言論緊縮的狀況；近日更有47位民主派人士因國安法遭到判有罪，甚至陸續還有更多的民眾被捉捕，這些情景都不斷提醒大家，自由與民主的脆弱，需要這塊土地上的所有人來共同守護。

陳世凱表示，過去8年，台灣選擇與世界的民主夥伴站在一起，共同分享人權與自由的價值。未來，縱使在邪痞者梟叫狼嚎之際，台灣更加要團結、在民主路上大步向前，政府會繼續堅守民主與法治的核心價值，為下一代創造更加公義永續的未來。

人權 國安法

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