傅崐萁指環島高鐵可採BOT模式 政府不用出資

國民黨立法院黨團總召傅崐萁希望推動「花東三法」，不過遭到民進黨團批評。傅崐萁認為，國會議員要推動交通平權，平衡東、西發展，這是國會要承擔的，他開過多場記者會強調，環島高鐵可比照台灣高鐵來興建，採BOT模式，政府不用出錢，讓台灣追上世界腳步，達到交通平權。

傅崐萁說，中華民國立法院不是民進黨團總召柯建銘一個人的，鋪天蓋地的攻擊，掩蓋不了真相，絕對不相信民進黨會推動花東三塊相關建設建設法案。台灣這麼小，竟連最基礎建設都沒有。

傅崐萁提到，民進黨在0403花蓮大地震災後重建投下反對票，東部人還在走清朝道路，地方民眾無法維持生計。更別提，每年平均有1400萬人次到訪花東，台灣絕對需要均衡發展。

傅崐萁表示，不管是環島高鐵還是國道六號皆希望是採用國內BOT，畢竟民間速度與政府不同，民間速度絕對比政府快，世界各國都在興建高鐵。如果晚一天開始，就會多一天成本，希望能盡快達成台灣的交通平權。