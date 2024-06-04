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民進黨：紀念六四 更要以行動捍衛台灣民主自由

中央社／ 台北4日電
今天是「六四天安門事件」35週年，民進黨表示為「六四」發聲，不僅是基於全人類對普世價值的追求，更是要以行動堅定捍衛台灣得來不易的民主、自由與人權。圖／聯合報系資料照片
今天是「六四天安門事件」35週年，民進黨表示為「六四」發聲，不僅是基於全人類對普世價值的追求，更是要以行動堅定捍衛台灣得來不易的民主、自由與人權。圖／聯合報系資料照片

今天是「六四天安門事件」的35週年，民進黨表示，中共極力想掩埋、噤聲這段歷史，民進黨為「六四」發聲，不僅是基於全人類對普世價值的追求，更是要以行動堅定捍衛台灣得來不易的民主、自由與人權。

民進黨今天透過官方臉書表示，35年前，無數勇敢的中國人民與學生，為爭取民主自由不畏極權走上街頭，發出對政治改革的呼喊，卻遭到中共當局暴力鎮壓，許多生命消逝，留下歷史的傷痕與創傷。

民進黨說明，在中國發生「六四民運」的隔年，台灣有了「野百合學運」，同樣都是以學生、青年為主，對抗當時的威權政府，要求實施民主改革、貫徹普世價值。

民進黨指出，中國與台灣，對未來的選擇截然不同。35年過去，中國仍是極權、壓迫異己，而台灣這個國家已經是世界的台灣，在經濟、民主等指標上都有亮眼的成績。

民進黨提到，反觀中國仍有許多人因表達意見而被中共當局關押監禁，不僅遍布中國各地的國安惡法、數位監控、言論箝制、再教育營與司法黑牢等極權手段。當國際間民主國家們都在抵制素行不良的中國，台灣的在野陣營，卻不時與中國唱和，甚至意圖利用擴權以及修改反滲透法、國安五法，來侵害台灣得來不易的民主，傷害國家主權與安全。

民進黨強調，黨主席賴清德曾說：「六四代表中國人民追求民主自由的精神，不應該被抹殺，更不應被忘記。」中共極力想掩埋、噤聲這段歷史，民進黨為「六四」發聲，不僅是基於全人類對普世價值的追求，更是要以行動堅定捍衛台灣得來不易的民主、自由與人權。

中共 六四 反滲透法 天安門 民進黨 賴清德

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