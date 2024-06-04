藍白稱花東三條例政府可免出資 王定宇：邪惡欺騙

國民黨立法院黨團總召傅崐萁提出的「環島高速鐵路建設特別條例草案」、「花東快速公路建設特別條例草案」等案，評估至少要花費2兆元，民進黨批評是錢坑法案。傅崐萁跟民眾黨立委張啟楷卻稱可以用BOT方式，政府不用出資。民進黨立委王定宇批評，傅崐萁所提的錢坑三法明訂，如果沒人要來BOT，政府還是要編預算執行，這種說法不是外行無知，就是邪惡欺騙。

王定宇指出，花東快鐵、花東高鐵、打穿中央山脈，不僅工程難度極高，投入金額甚鉅，人口（經常性潛在消費者）遠低於台灣西部，並非合宜的BOT標的。天下沒有白吃的午餐，就算是現在台灣西部的台灣高鐵BOT案，也是數千億的銀行聯貸，每年要繳付利息數十億，這些都是成本。

王定宇說，能不計投資報酬率的國際投資他國基礎建設，只有中國那個在全球用各國債權影響各國主權的「一帶一路」了。

民眾黨主張不用特別預算，改用年度預算處理。王定宇說，重點在這三案都沒有經過科學評估，沒有經過委員會細緻討論，何況以若十年的年度預算支付傅崐萁這三大錢坑，平均每年約2500億元，台灣每年總預算2兆8千億元，全部公共建設年度預算約5042億元，交通建設約1300億元，意味台灣其他21縣市未來10年的公共工程，每2元至少就要給傅崐萁指定項目1元，若僅算交通建設，就算是全部給傅崐萁，還差了一大半，這種預算分配，全台民眾贊成嗎？這個叫預算排擠，全部放在這三個錢坑。

針對傅崐稱說預算有設上限天花板，不會亂花，王定宇說，傅崐萁沒說的是在傅崐萁版花東快第七條就明訂「以2500億元為限，必要時得酌增減，舉債不設上限」，所以天花板是浮動的。