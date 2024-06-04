六四事件35周年 蕭美琴邀守護、扎根民主種子

今（4）天是六四事件35周年，副總統蕭美琴透過臉書表示，一個值得被尊重的國家，應該保護人民自由發聲的權利。蕭美琴也邀大家，用自己的方式，守護並扎根民主的種子，共同捍衛民主自由的普世價值和生活方式。

蕭美琴表示，今天是六四事件35周年，1989年發生在天安門影響國際的重要事件，直到今天，誰都沒有忘記。

蕭美琴說，一直以來，台灣位處巨鄰身旁，我們除了努力維護得來不易的民主自由，也時刻謹記，一個值得被尊重的國家，應該保護人民自由發聲的權利。

蕭美琴表示，這陣子有許多的活動，用不同的方式訴說歷史，保存人們對民主自由的追求與記憶。邀請大家一起，用自己的方式，守護並扎根民主的種子；台灣也會持續和國際上的民主夥伴攜手，共同捍衛民主自由的普世價值和生活方式。