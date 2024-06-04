快訊

被黃仁勳點名的「阿婆水果攤」爆紅 財經網美衝通化夜市現場愣了

輝達將再設研發中心 黃仁勳：台北、台南、高雄都是選項

台南徵廟祝月領25K、月休2天惹議 網揭工時：一堆人搶著要

聽新聞
test
0:00 / 0:00

六四事件35周年 蕭美琴邀守護、扎根民主種子

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
六四事件35周年，副總統蕭美琴透過臉書表示，一個值得被尊重的國家，應該保護人民自由發聲的權利。圖／聯合報系資料照片
六四事件35周年，副總統蕭美琴透過臉書表示，一個值得被尊重的國家，應該保護人民自由發聲的權利。圖／聯合報系資料照片

今（4）天是六四事件35周年，副總統蕭美琴透過臉書表示，一個值得被尊重的國家，應該保護人民自由發聲的權利。蕭美琴也邀大家，用自己的方式，守護並扎根民主的種子，共同捍衛民主自由的普世價值和生活方式。

蕭美琴表示，今天是六四事件35周年，1989年發生在天安門影響國際的重要事件，直到今天，誰都沒有忘記。

蕭美琴說，一直以來，台灣位處巨鄰身旁，我們除了努力維護得來不易的民主自由，也時刻謹記，一個值得被尊重的國家，應該保護人民自由發聲的權利。

蕭美琴表示，這陣子有許多的活動，用不同的方式訴說歷史，保存人們對民主自由的追求與記憶。邀請大家一起，用自己的方式，守護並扎根民主的種子；台灣也會持續和國際上的民主夥伴攜手，共同捍衛民主自由的普世價值和生活方式。

六四 天安門 蕭美琴

延伸閱讀

影／蕭美琴擲瓶 第9艘巡防艦「長濱艦」交船下水

邱文彥、呂秋慧接受賴政府提名考委 國民黨：正在了解情況

影／考試院正副院長及委員亮相 蕭美琴：具專業與跨黨派

總統府公布7考委人選 國民黨2人、民眾黨推薦鄧家基

相關新聞

再生醫療法三讀 恩慈治療有條件免完成人體試驗

立法院院會今天三讀通過「再生醫療法」，三讀條文明定，非醫療機構不得執行再生醫療，違者最高處新台幣2000萬元罰鍰，而執行...

美眾院撥款委員會預算草案 擬軍援台5億美元但仍非最終通過版本

美國聯邦眾議院撥款委員會4日將審查國務院及對外國明年度預算，據其釋出的草案摘要，拜登政府將花費33億美元支持以色列，在印...

藍白稱花東三條例政府可免出資 王定宇：邪惡欺騙

國民黨立法院黨團總召傅崐萁提出的「環島高速鐵路建設特別條例草案」、「花東快速公路建設特別條例草案」等案，評估至少要花費2...

紀念六四 賴清德：台灣這土地 長出野百合 開出太陽花 讓青鳥飛揚

今天是六四事件35周年，賴清德總統在臉書表示，任何政權都應該勇敢面對人民的聲音，特別是年輕的世代。紀念六四，不只是為了六...

黃珊珊稱坐下談不能預設前提 柯建銘批藍白合作犯罪卻怪警察

藍白聯手共推國會改革法案三讀，後續還有花東交通三法和黨產條例，綠連日喊話「坐下來談」，但民眾黨團副總召黃珊珊要求不能先預...

卓榮泰：記得六四 民主自由人權不是遙遠的口號

六四事件35週年，行政院長卓榮泰今天說，大家會繼續記得六四，用記憶提醒彼此，民主、自由和人權不是遙遠的口號，而是不斷追求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。